USPS facilita tus devoluciones de Amazon: recoge tus paquetes hasta tu casa

Devolver un pedido de Amazon ahora será mucho más fácil. USPS facilitará tus devoluciones de la tienda en línea de Jeff Bezos con un nuevo servicio que recoge tus paquetes hasta tu casa, gracias a una reciente alianza entre el gigante del comercio electrónico y el Servicio Postal de Estados Unidos. Por el momento, la iniciativa se encuentra en fase inicial en algunos mercados para simplificar el proceso de devoluciones, ofrecer mayor comodidad a los clientes y evaluar su efectividad.

Amazon confirmó que este nuevo sistema comenzó a implementarse discretamente durante el verano. Aunque todavía no figura de manera oficial en su política de devoluciones, la empresa señaló que el servicio está activo en ciertas zonas y permite que los trabajadores del USPS recojan directamente los paquetes en la puerta del domicilio del cliente.

Según el comunicado de Amazon, los artículos que califican para la recolección a domicilio deben pesar entre una y quince libras, y solo están disponibles en los mercados donde la alianza ya se encuentra operando. Sin embargo, la compañía no ha revelado cuáles son exactamente las ciudades o regiones que cuentan con este beneficio, por lo que aún se espera una expansión gradual.

La asociación entre ambas entidades podría representar una ventaja significativa para el Servicio Postal, que ha enfrentado años de dificultades financieras y logísticas. De acuerdo con reportes oficiales, el USPS registró en 2024 una pérdida de $1.8 mil millones de dólares en gastos controlables, una cifra que refleja los retos que atraviesa la agencia.

Aun así, el servicio postal sigue siendo una de las instituciones más valoradas por los estadounidenses, ubicándose en segundo lugar después del Servicio de Parques Nacionales, según una encuesta del Pew Research Center realizada ese mismo año.

Para Amazon, esta colaboración significa ofrecer más opciones de devolución sin eliminar las ya existentes. Los usuarios seguirán teniendo acceso a más de 8,000 puntos de entrega en todo el país, donde pueden dejar sus paquetes en tiendas, centros de envío o ubicaciones asociadas. El nuevo servicio del USPS simplemente agrega una alternativa más conveniente para quienes prefieren no salir de casa o tienen dificultades para desplazarse.

Aunque los detalles aún son limitados, esta alianza de Amazon otorga mayores soluciones logísticas en beneficio del consumidor. Al mismo tiempo, brinda al USPS una nueva oportunidad de generar ingresos y fortalecer su relación con millones de clientes que confían en sus servicios diarios.

