Qué trabajadores no laboran este Halloween 2025

Halloween 2025 llega este viernes 31 de octubre y, aunque la mayoría de los estadounidenses se preparan para disfrutar disfraces, dulces y fiestas, muchos se preguntan qué trabajadores no laboran este Halloween. La respuesta podría sorprenderte, ya que, aunque se trata de una fecha ampliamente celebrada, no todos los empleados tendrán que acudir a sus puestos de trabajo este año.

Halloween no figura entre los días festivos oficiales de Estados Unidos. Esto significa que las escuelas, los bancos, las oficinas de gobierno y la bolsa de valores permanecen abiertas en sus horarios habituales. Sin embargo, en 2025 existe una excepción importante: algunos empleados federales no trabajarán debido a una situación extraordinaria que afecta al país desde hace semanas. Se trata del cierre parcial del gobierno federal.

Cuando el Congreso y la Casa Blanca no logran aprobar el presupuesto necesario para financiar las operaciones del gobierno, se produce un shutdown o cierre de actividades. Durante este tiempo, miles de empleados públicos son enviados a casa sin goce de sueldo, mientras otros continúan laborando sin recibir su pago hasta que el financiamiento sea aprobado. Este es precisamente el motivo por el cual muchos trabajadores federales no laborarán este Halloween 2025.

Normalmente, los trabajadores federales, al igual que los empleados de bancos, escuelas y oficinas postales, solo descansan en los feriados reconocidos por ley. En Estados Unidos existen 11 días federales al año, entre ellos el Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King Jr., el Día de los Presidentes, el Memorial Day, el Día de la Independencia, el Labor Day, el Día de los Veteranos y la Navidad, entre otros. Halloween no forma parte de esta lista, por lo que no genera un descanso oficial.

En Estados Unidos, para que una fecha se convierta en feriado federal, debe ser aprobada por el Congreso y firmada por el presidente. Hasta ahora, Halloween sigue siendo una festividad cultural, no legal.

A pesar de ello, este 31 de octubre muchas oficinas gubernamentales se encontrarán cerradas, no porque Halloween sea feriado, sino porque el cierre administrativo impide que continúen sus operaciones. Los servicios más afectados suelen incluir agencias federales, parques nacionales y algunos departamentos administrativos en Washington, D.C., donde el número de empleados suspendidos temporalmente es considerable.

Por otro lado, el resto del país funcionará con normalidad. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) confirmó que sus oficinas “estarán abiertas el viernes 31 de octubre”. Asimismo, diversas instituciones financieras señalaron que “los bancos operarán en su horario regular”, y la Bolsa de Valores de Nueva York confirmó que “el mercado abrirá con normalidad durante toda la jornada del viernes 31”.

Esto significa que la gran mayoría de los trabajadores, tanto en el sector público como privado, deberán cumplir con su jornada laboral habitual, incluso si planean celebrar por la noche. Las tiendas, restaurantes y centros comerciales también mantendrán sus puertas abiertas, aprovechando el aumento de clientes que buscan artículos de última hora para sus fiestas o decoraciones.

El siguiente día festivo oficial que sí implicará un descanso será el Día de los Veteranos, el martes 11 de noviembre. En esa fecha, bancos, oficinas del gobierno y el Servicio Postal sí suspenderán sus operaciones, tal como confirmaron representantes de ambas instituciones.

