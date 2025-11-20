Un hombre ganó dos grandes premios de lotería en dos días: esto hizo

De manera increíble, un hombre ganó dos grandes premios de lotería en dos días. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo logró? La historia, ocurrida en Maryland, ha llamado la atención por la sencillez del método que utilizó y por el impresionante giro que tuvo su suerte después de años sin resultados importantes.

El ganador, originario de Baltimore, llevaba tiempo apostando a la lotería usando fechas de cumpleaños de familiares. Esa estrategia nunca le dio más que pequeños premios. Un día decidió cambiar. Lo hizo casi por impulso.

Según contó a la Lotería de Maryland, la falta de resultados lo llevó a buscar una nueva manera de elegir números. Explicó que ahora prefiere concentrarse mientras maneja.

“Lo hago mientras estoy manejando”, relató a los funcionarios de la lotería. “Vacío mi mente y luego pienso en números. Los primeros que se me vienen a la cabeza son los que juego”.

Esa técnica distinta comenzó a darle frutos casi de inmediato. El 11 de noviembre ganó $5,000 dólares con un Pick 4. Fue su primer premio grande.

Estaba sorprendido, pero nunca imaginó lo que vendría al día siguiente. El 12 de noviembre tuvo un golpe de suerte aún mayor. Sus números en el Pick 5 coincidieron por completo y obtuvo un premio de $50,000 dólares.

El jugador relató cómo surgieron los números decisivos.

“Los números aparecieron en mi cabeza mientras manejaba al trabajo, uno por uno, 2-1-7-3-7”, compartió su estrategia para elegir los números del juego Pick 5. “En el siguiente semáforo, los escribí en mi teléfono”.

Lo que comenzó como un momento cotidiano en su trayecto laboral terminó transformándose en una experiencia que le cambió el rumbo del año.

Cuando revisó el resultado del sorteo, no podía creerlo.

“No podía quedarme quieto. Había estado trabajando desde las 5 de la mañana, pero la idea de $50,000 dólares me llenó de energía”, confesó.

El ganador aseguró que el dinero no se destinará a lujos. Tiene un objetivo claro. Comentó que el premio ayudará a impulsar su proyecto de abrir un taller mecánico propio.

“Todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero esto nos pone mucho más adelante para el año de lo que jamás hubiera esperado”, aseguró.

Esta manera de elegir los números, tal como si fuera un psíquico, más que establecer un método infalible para ganar la lotería, cuyo caso no existe, ya que es un juego de azar, se convierte en una anécdota extraordinaria. Lo que es un hecho para el ganador de Maryland es que cambiar de estrategia coincidió con el hecho de ganar, de manera increíble, dos grandes premios en un sorprendente corto periodo de tiempo.

