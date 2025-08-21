Hombre gana $200,000 en la lotería con los números de una matrícula

Hay momentos cotidianos que, sin esperarlo, pueden cambiarlo todo. Así lo vivió un hombre de Maryland que, mientras iba camino al trabajo, encontró la inspiración para ganar $200,000 dólares al ver la matrícula de un camión.

El afortunado residente del condado de St. Mary’s estaba en medio de su viaje diario de más de 70 millas cuando se detuvo en un semáforo en Charlotte Hall, un pequeño poblado en el estado. En ese instante, su atención se desvió hacia el número de placa de un vehículo frente a él: 19363.

“Estaba yendo al trabajo y me detuve en una luz roja en Charlotte Hall. Noté la placa de un camión: 19363”, declaró el jugador a los funcionarios de la Lotería de Maryland.

Sin dudarlo, usó esa misma secuencia numérica para comprar boletos del juego Pick 5, tanto para el sorteo nocturno del 6 de agosto como para el del mediodía del 7 de agosto. La lotería Pick 5 es un juego popular en Maryland, que permite elegir una combinación de cinco cifras.

Al revisar los resultados del segundo sorteo, algo le hizo clic de inmediato.

“Ese número me resultaba familiar”, recordó.

Y no era para menos: acababa de ganar $200,000 dólares gracias a esos cinco dígitos que simplemente aparecieron en su camino.

“Estaba sin aliento. Estaba tan feliz”, confesó el ganador.

El dinero, contó, lo usará para renovar su casa antigua, proyecto que tenía pendiente desde hace tiempo. Pero no todo será inversión: también se dará un gusto personal.

“Oh, voy a comprar un pastel de cangrejo”, dijo entre risas.

De manera extraordinaria, este caso es muy similar a otro ocurrido meses antes también en Maryland, donde un hombre ganó $500,000 dólares usando los números de la matrícula de un auto que se le cruzó agresivamente en la carretera. El hecho, aunque empezó como un momento de molestia, terminó por darle una jugosa recompensa.

En ambos casos, los jugadores utilizaron los números vistos en situaciones completamente al azar, pero con un denominador común: la inspiración llegó desde una matrícula.

