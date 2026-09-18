Los políticos meten las manos en el fútbol mexicano y arman un foro contra la Liga MX

Los políticos ya olieron la sangre y no quisieron quedarse fuera de la jugada en el polémico asunto del ascenso y descenso de la Liga MX. Con el claro afán de colgarse una medalla y ganar adeptos para su fracción parlamentaria, el Senado de la República decidió meter las manos al fuego y abrir una mesa de trabajo bautizada con bastante jiribilla como el Conversatorio Fuera de Lugar.

La finalidad de este debate en las altas esferas de la política mexicana será desmenuzar las dolorosas consecuencias que dejó la abolición del mérito deportivo en las canchas nacionales, debido a que el asunto ya escaló a niveles preocupantes entre los clubes de la Liga de Expansión, los jugadores desempleados y los especialistas del balompié.

? EL ASCENSO Y DESCENSO SIGUEN EN LOS TRIBUNALES



El juicio de amparo contra la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano continúa avanzando ante la justicia federal.



? 24 de septiembre: Audiencia relacionada con la suspensión.



? 3 de noviembre: Audiencia? pic.twitter.com/VmseSiFg35 — quiero tv (@quierotv_gdl) September 18, 2026

El encuentro que pretende poner a temblar a los de pantalón largo de la Federación se llevará a cabo el próximo lunes 21 de septiembre a partir de las 11:00 horas en el Salón de la Comisión Permanente del recinto legislativo para desmenuzar por qué resulta una total injusticia tener un fútbol con las puertas cerradas.

La primera mesa del evento estará enfocada en las implicaciones deportivas y laborales que provocó el cierre del sistema de competencia, donde comunicadores como Javier Alarcón y directivos de la categoría de plata como Giovanni Solazzi del Cancún FC y Alberto Castellanos de Leones Negros alzarán la voz ante los micrófonos.

A la encendida plática también se sumarán el estratega Alfonso Sosa y el futbolista Roberto Galán del Atlético Morelia, quienes aportarán la cruda perspectiva de quienes viven en carne propia el freno a sus carreras profesionales dentro de un circuito que prácticamente se juega por el puro orgullo.

La segunda tanda del conversatorio estará dedicada a discutir la gobernanza y el impacto económico del actual modelo de negocio, contando con la presencia de analistas como Raúl Orvañanos, Ignacio Suárez y Pepe del Bosque, quienes desmenuzarán los números negros detrás del polémico candado de la primera división.

El senador Clemente Castañeda fue el encargado de poner el dedo en la llaga al señalar que la eliminación de la competencia directa modifica los incentivos de los inversionistas y destruye las posibilidades de crecimiento para los jóvenes talentos, limitando por completo la movilidad social en las plazas futboleras del país.

¡QUEREMOS ASCENSO Y DESCENSO!

El Senado de la República intervendrá en la decisión del ascenso y descenso en el futbol mexicano, ya que de acuerdo con Clemente Castañeda, líder de Movimiento Ciudadano, esto tiene consecuencias deportivas, económicas y laborales. El próximo lunes? pic.twitter.com/HIbQ9LUaBU — Indigo FAN (@IndigoFAN_) September 18, 2026

La autoridad gubernamental incluso abrió una investigación para determinar si los manejos de pantalón largo violan las leyes de competencia económica, mientras que el legislador concluyó que el objetivo final de este foro será construir una propuesta sólida para recuperar un torneo abierto, sostenible y transparente en beneficio de la afición.

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