Matías Almeyda analiza sus primeros pasos en su regreso a la Liga MX

Matías Almeyda regresó al fútbol mexicano después de su aventura por Estados Unidos y Europa. El estratega argentino llegó con grandes pergaminos tras su último paso con las Chivas de Guadalajara. Ahora su proyecto es Monterrey. El “Pelado” cree que va por buen camino.

Hasta ahora, Rayados de Monterrey está fuera de los puestos clasificación a la Liguilla. Este es un panorama complejo y poco alentador para un club que cuenta con una plantilla con mucha profundidad. A pesar de ello, Matías Almeyda no se siente presionado.

“Presión, no. Presión tiene otra gente en otras circunstancias y, por suerte, gracias a Dios, nosotros trabajamos de lo que nos gusta, y el fútbol se gana, se empata y se pierde. Ahora, hay que tratar de ganar siempre”, dijo el estratega argentino.

"HACE 10 DÍAS JUGAMOS UNA FINAL Y AHORA ESTAMOS EN CRISIS" ????



Matías Almeyda respondió sarcásticamente a los señalamientos de ua "crisis" en Rayados y sobre la regla de menores



"NO QUIERO PONER A UN JOVEN POR PONER POR LA REGLA" ?



? @ivandelangelr #CentralFOX pic.twitter.com/escvIvISNa — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 17, 2026

Matías Almeyda considera que ha tenido un calendario complicado. El exentrenador del Sevilla sacó conclusiones positivas de sus partidos contra rivales de gran envergadura. El entrenador argentino cree que el club va por un buen camino.

“Jugamos contra el otro campeón, que fue Toluca, y, bueno, vimos cómo estábamos, cómo competimos. Jugamos contra los que van primeros en la MLS y vimos cómo competimos y mostramos cómo estamos. Bueno, creo que no estamos mal”, agregó.

Las cuentas de Rayados se harán al final

Rayados de Monterrey ocupa el puesto 12 de la clasificación general. El conjunto argentino acumula 10 puntos en el Apertura 2026 producto de 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El conjunto regio está a un par de puntos de los puestos de clasificación a la Liguilla.

“Los números para mí se cuentan al final. El tercero, que es uno de los más importantes, es entrar a Liguilla. Bueno, vamos en pleno campeonato, faltándonos una fecha a comparación de los demás. Tenemos que buscar esos resultados e ingresar, obviamente”, sentenció el estratega sudamericano.

La Liga MX ha sido el torneo en el que Monterrey ha tenido un rendimiento irregular. En la Leagues Cup el conjunto Regio llegó hasta la final después de superar a equipos como el Inter Miami, Nashville, Chicago Fire e incluso el Club América. Pero en el duelo decisivo cayeron ante el Toluca. A pesar de ello, Monterrey dejó una buena imagen y este torneo le ha dado crédito a Almeyda en su regreso.

Sigue leyendo:

– Matías Almeyda considera que la Liga MX es una de las más competitivas del mundo

– Matías Almeyda responde al interés de River Plate

– Roberto Alvarado tendría intenciones de marcharse a Rusia

– El presidente del Toluca habla de la continuidad de Antonio Mohamed