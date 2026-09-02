Matías Almeyda responde al interés de River Plate

En River Plate viven horas muy bajas. El conjunto argentino está sin rumbo en medio de malos resultados. Los directivos del equipo están en busca de un nuevo entrenador que comience un nuevo proyecto. Matías Almeyda está entre esos posibles nombres. El “Pelado” habló sobre ello.

Como ya es de costumbre, varios entrenadores que militan en la Liga MX han sido vinculados a River Plate. Los estrategas argentinos son vistos como la primera opción para comandar el barco del conjunto “Millonario”. Entre ellos están Gabriel Milito, Hernán Crespo y Matías Almeyda.

El “Pelado” fue cuestionado sobre su posibilidad de marcharse al fútbol argentino. Hernán Crespo era uno de los candidatos, pero su cláusula de rescisión lo blindó al Club Atlas. Matías Almeyda tendría una cláusula más firme: su compromiso con el club.

“Yo soy un hombre de palabra. No tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada. Tengo palabra. Me manejo así desde los 15 años”, dijo el estratega argentino cuando fue cuestionado sobre su posible llegada a River Plate.

SOY UN HOMBRE DE PALABRA



"No tengo contrato de recisión tengo palabra"



"Mi compromiso esta acá (con Rayados), los que me conocen ni siquiera me preguntan"



Matias Almeyda después de los rumores que lo ponen como entrenador de River Plate.



? Pablo Efrain Martínez pic.twitter.com/gVrN5cpo0D — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) August 31, 2026

Detalles del contrato de Matías Almeyda

Matías Almeyda llegó a Rayados de Monterrey en julio de 2026. El exentrenador del Sevilla firmó un contrato con el conjunto mexicano hasta junio de 2028. En este sentido, y según sus propias declaraciones, Almeyda cumpliría su vínculo con el club.

“Mi compromiso está acá (en Monterrey) y no hace falta que aclare nada. Los que me conocen saben que no tienen que preguntarme”, agregó.

Matías Almeyda ya ha dirigido un par de veces en el fútbol argentino. El “Pelado” comandó el banquillo de River Plate en la temporada 2011/2012; Almeyda también dirigió a Banfield desde 2013 hasta mediados de 2015 (161 partidos en los banquillos del fútbol de argentina).

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