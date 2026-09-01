Hirving Lozano explicó qué pasó en el acercamiento de Mikey Varas

En la última jornada de la Major League Soccer, San Diego FC venció cómodamente a Los Ángeles Galaxy 3-1 en el Snapdragon Stadium. Hirving Lozano le anotó a su exequipo. El “Chucky” tuvo un polémico encuentro con Mikey Varas.

Luego del partido, Mikey Varas se acercó a Hirving Lozano para saludarlo. Las cámaras captaron cómo Varas fue detrás del futbolista mexicano con la mano extendida, pero el “Chucky” le dio la espalda y se marchó hacia las tribunas.

LO IGNORÓ POR COMPLETO ??



Al finalizar el duelo entre San Diego y LA Galaxy, Mikey Varas se acercó a saludar a Hirving Lozano, pero lo dejó con la mano extendida ???? pic.twitter.com/z6U4d8yn3u — AS USA Latino (@US_diarioas) August 30, 2026

El delantero formado en Pachuca fue cuestionado tras el partido sobre esta escena. Hirving Lozano explicó que no se percató de que Mikey Varas lo estaba saludando.

“Creo que no lo alcancé a ver, estaba saludando a mis compañeros, fui a saludar a mis aficionados y no lo alcancé a ver”, dijo el futbolista mexicano en unas declaraciones difundidas por la MLS en Español.

Hirving ‘Chucky’ Lozano dio sus palabras tras la derrota del @LAGalaxy ante su exequipo, el @sandiegofc, y explicó por qué no saludó a Mikey Varas tras el partido.



“Fue un ambiente muy bonito en San Diego. Hay que vivirlo y aceptarlo”.



¡Chucky volvió al gol! ? pic.twitter.com/2EN6qYFG2n — MLS Español (@MLSes) August 31, 2026

Regreso a las canchas

Después de estar varios meses sin jugar, Hirving Lozano ha vuelto a la acción con Los Ángeles Galaxy. El “Chucky” ha visto acción en los últimos cuatro partidos del conjunto argelino. De hecho, el duelo contra San Diego ha sido el único en el que ha disputado los 90 minutos.

“Lo principal es que me dieron la oportunidad de jugar 90 minutos, que eso para mí es fundamental. La verdad que trabajé muy duro en todo este tiempo para llegar a esto”, agregó.

AGUANTE LOS ÁNGELES, YA LLEGO HIRVING LOZANO ? pic.twitter.com/hLnw8QU7pl — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 30, 2026

Hirving Lozano no jugaba un partido oficial con San Diego FC desde octubre de 2025. Durante todo ese tiempo, el “Chucky” estuvo apartado del equipo. El internacional mexicano considera que a pesar de la inactividad se siente en buena forma.

“La verdad que voy, estoy, voy en crecimiento. La verdad que me he visto mejor de lo que esperaba”, concluyó.

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