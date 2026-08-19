Alexis Sánchez llega a la MLS para ser campeón

Un nueva estrella se suma a la Major League Soccer. Alexis Sánchez llega a Montreal con la intención de ser campeón. El delantero chileno quiere demostrar que está en un buen nivel como Messi, Suárez y Lewandowski.

Alexis Sánchez firmó con el Udinese de Italia en 2006. 20 años más tarde, el delantero chileno corta su vínculo con el fútbol de Europa. Sánchez jugará con Montreal a sus 37 años. El goleador histórico de la selección chilena considera que mantiene un buen estado físico.

“Yo confío en mi capacidad como jugador. Nací jugando al fútbol (…) Mi cuerpo es como un niño de 25, porque siempre me recupero rápido”, dijo el delantero chileno.

¿Ir a la MLS a sus 37 años es un error? ?



Alexis Sánchez responde de manera sutil a las críticas que ha recibido por su llegada al Montreál ????? pic.twitter.com/9Fhb4nB8mI — AS USA Latino (@US_diarioas) August 18, 2026

El exjugador del FC Barcelona se sintió motivado por la gran cantidad de estrellas que juegan en la MLS. Al torneo estadounidense llegaron jugadores de la talla de André Gomes, Timo Werner. Carlo Holse, Sergi Roberto, Antoine Griezmann, Casemiro, entre otros. Alexis Sánchez cree que puede estar al nivel que exige la liga.

“Vi que estaban viniendo todos los jugadores del Mundial. Estaba viendo Messi, Suárez, Lewandowski, y dije: ‘¿Por qué no venir? Dame una oportunidad de jugar acá con los grandes, jugar a nivel mundial y competir’ (…) El día que no me exija, personalmente diré: ‘No puedo más’”, reconoció el futbolista sudamericano.

Sesión de autógrafos con Alexis Sánchez ?????Déjà en train de signer des autographes, le petit nouveau ???New guy’s already on autograph duty ???#CFMTL pic.twitter.com/78DvvWP8Od — CF Montréal (@cfmontreal) August 18, 2026

Mentalidad de campeón

Alexis Sánchez defendió los colores de importantes clubes en Europa y Sudamérica. El “Niño Maravilla” jugó para Colo-Colo, Udinese, River Plate, FC Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Manchester United, Marsella y Sevilla. Sánchez llega a Montreál con la intención de festejar un título.

“Yo, en mi mentalidad, es siempre salir campeón. En cada lugar que fui siempre salí campeón”, sentenció.

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Títulos de Alexis Sánchez en su carrera

FC Barcelona (6 títulos)

LaLiga: 2012-13



2012-13 Copa del Rey: 2011-12



2011-12 Supercopa de España: 2011, 2013



2011, 2013 Supercopa de Europa: 2011



2011 Mundial de Clubes de la FIFA: 2011

Arsenal FC (5 títulos)

FA Cup: 2014-15, 2016-17



2014-15, 2016-17 Community Shield (Supercopa de Inglaterra): 2014, 2015, 2017

Inter de Milán (5 títulos)

Serie A: 2020-21, 2023-24



2020-21, 2023-24 Copa Italia: 2021-22



2021-22 Supercopa de Italia: 2021, 2023

CSD Colo-Colo (2 títulos)

Torneo de Clausura: 2006

2006 Torneo de Apertura: 2007

CA River Plate (1 título)

Torneo Clausura: 2008

Selección de Chile (2 títulos)

Copa América: 2015

2015 Copa América Centenario: 2016

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