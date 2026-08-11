Alexis Sánchez llega a la MLS tras 18 años en Europa

La carrera europea de Alexis Sánchez llegó a su fin. El delantero chileno fue anunciado este martes como nuevo jugador del CF Montréal, club con el que disputará lo que resta de la temporada 2026 y la campaña 2027 de la Major League Soccer.

El atacante, de 37 años, aterriza en Canadá tras cerrar su etapa en el Sevilla y se incorpora como agente libre. El acuerdo contempla además una opción para extender el vínculo durante la temporada 2027-28.

Montreal lo inscribirá como jugador franquicia, mecanismo conocido popularmente como la “Ley Beckham”, que permite a los clubes de la MLS contar con futbolistas excluidos del límite salarial.

La operación marca un cambio trascendental en la trayectoria del chileno, quien había permanecido de forma ininterrumpida en Europa desde 2008.

“Estoy agradecido al club por la confianza que ha depositado en mí y tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos inolvidables para nuestros hinchas”, expresó Sánchez en el comunicado difundido por el club.

“Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad”, añadió.

El cierre de una extensa etapa europea

Sánchez llegó al fútbol europeo con apenas 20 años, cuando dejó River Plate para incorporarse al Udinese de Italia. A partir de ese momento construyó una carrera que lo llevó por siete clubes de cuatro ligas distintas.

Además del Udinese y el Sevilla, defendió las camisetas de Barcelona, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella e Inter de Milán.

Su recorrido incluyó pasos por la Serie A italiana, la Premier League inglesa, La Liga española y la Ligue 1 francesa, una combinación poco frecuente entre jugadores sudamericanos de su generación.

Durante ese ciclo levantó 17 títulos oficiales: tres ligas, una Copa del Rey, dos FA Cup, una Coppa Italia, una Supercopa de Europa, dos Supercopas de Italia, tres Supercopas de España, tres Community Shield y un Mundial de Clubes.

Con el Barcelona compartió plantel con Lionel Messi y formó parte del equipo que conquistó la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes en 2012.

Un nuevo reto en Canadá

El desafío deportivo que encontrará en Montreal es exigente. El conjunto canadiense ocupa actualmente la penúltima posición de la Conferencia Este con 16 puntos en 18 partidos y está a siete unidades de la zona de postemporada.

La llegada de Sánchez se produce además en una temporada de transición para la MLS, que trabaja en la adaptación de su calendario al de las principales ligas europeas.

Con su incorporación, el club apuesta por la experiencia internacional del máximo referente reciente del fútbol chileno para intentar cambiar el rumbo de una campaña complicada.

Sánchez deja atrás 18 años de fútbol europeo y abre por primera vez en su carrera un capítulo en Norteamérica, donde buscará aportar liderazgo y experiencia a un equipo necesitado de resultados inmediatos.

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