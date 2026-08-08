Sergi Roberto llega a la MLS de la mano del LA Galaxy

Los Angeles Galaxy continúan reforzando su plantilla con experiencia internacional y este sábado se confirmó la incorporación del español Sergi Roberto, quien firmó un contrato hasta 2028 y tendrá la posibilidad de extenderlo una temporada adicional, hasta 2029.

El acuerdo está pendiente de que el futbolista obtenga su visado P-1, requisito necesario para quedar habilitado y unirse oficialmente al club de la MLS.

La llegada del mediocampista y lateral español se produce apenas un día después de que la franquicia confirmara el préstamo del mexicano Hirving “Chucky” Lozano desde el San Diego FC, movimiento que también incluyó una opción de compra definitiva.

Con estas dos operaciones consecutivas, el Galaxy suma dos jugadores con amplia trayectoria internacional para afrontar las próximas temporadas.

Sergi Roberto is a G.



We have signed midfielder @SergiRoberto10 as a free agent through June 30, 2028, with an option for the 2028-2029 season.



?: https://t.co/5GNT9pHFDM pic.twitter.com/hNvqnAABex — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 8, 2026

Un perfil con experiencia en equipos campeones

El gerente general del club angelino, Will Kuntz, destacó las cualidades que motivaron el fichaje del exjugador del FC Barcelona.

“Sergi aporta una combinación de liderazgo, calidad técnica, inteligencia táctica y experiencia ganadora que pocos jugadores tienen”, señaló Kuntz.

“Ha sido un miembro clave de algunos de los mejores equipos de su generación y entiende no solo lo que se necesita para ganar, sino también lo que significa formar parte de un equipo ganador. El carácter de Sergi, su versatilidad posicional y su liderazgo serán invaluables, y estamos entusiasmados de darle la bienvenida a él y a su familia a LA Galaxy”, añadió el directivo.

Sergi Roberto, de 34 años, llega procedente del Como 1907, club con el que disputó dos temporadas en la Serie A italiana.

Durante su etapa en Italia acumuló un gol y una asistencia en 37 partidos oficiales y formó parte del equipo que consiguió terminar entre los diez primeros de la liga en su regreso a la máxima categoría.

De La Masía a Italia y ahora a California

El español se incorporó al Como en agosto de 2024, después del ascenso del conjunto lombardo a la Serie A.

Antes de esa experiencia, había desarrollado toda su carrera profesional en el FC Barcelona. Entró en La Masía a los 14 años y permaneció vinculado al club catalán durante toda su trayectoria en España.

Su fichaje representa una nueva etapa en el fútbol estadounidense para un jugador acostumbrado a competir en la élite europea.

El Galaxy no detalló el rol que tendrá dentro del equipo, aunque el club subrayó su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones y su experiencia en vestuarios de alto nivel competitivo.

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