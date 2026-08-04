Nuevo comisionado de la MLS descarta sistema de ascensos y descensos

La Major League Soccer iniciará una nueva etapa de liderazgo en 2027 y su próximo comisionado ya dejó clara una de sus posturas más importantes. Larry Berg, quien asumirá el cargo el 1 de enero, descartó la posibilidad de implantar un sistema de ascensos y descensos similar al europeo y aseguró que ese modelo no encaja en el proyecto actual de la liga estadounidense.

Berg realizó sus primeras declaraciones públicas tras ser presentado en Nueva York como sucesor de Don Garber, dirigente que ha encabezado la MLS desde 1999.

“No creo que sea la forma adecuada de construir una liga, ni de conseguir que se construyan estadios o instalaciones de entrenamiento, ni de que los propietarios inviertan en las plantillas. No lo veo adecuado para nuestra liga ni creo que vaya a ocurrir pronto”, afirmó.

El futuro comisionado llega procedente del LAFC, donde se desempeñó como copropietario y director ejecutivo, y tomará las riendas de una competición que actualmente reúne a 30 equipos.

Su intervención se produjo en un momento de fuerte atención sobre el fútbol en Estados Unidos tras la reciente Copa del Mundo, torneo que, según Berg, volvió a colocar este deporte en el centro del interés de los aficionados estadounidenses.

La MLS quiere convertirse en la liga favorita del público local

Más allá del debate sobre el formato competitivo, Berg señaló cuál considera que será el principal desafío de su gestión: aumentar la popularidad de la MLS entre los aficionados locales.

“El fútbol ya es el segundo o tercer deporte más popular en este país según la franja demográfica, y cuanto más joven es la gente, más popular es. Nuestro reto es lograr que la MLS sea la liga de fútbol más popular”, explicó durante el acto de presentación.

La MLS es la máxima categoría del fútbol profesional en Estados Unidos, aunque todavía se encuentra por detrás de ligas internacionales como la Premier League o La Liga en términos de seguimiento y consumo entre los aficionados.

Berg no detalló medidas concretas para alcanzar ese objetivo, pero insistió en que la liga debe aprovechar el impulso generado por el Mundial para consolidar su crecimiento.

Desarrollo de jóvenes y continuidad del modelo actual

Otro de los puntos destacados de su discurso fue la importancia de formar futbolistas jóvenes capaces de nutrir a la selección nacional.

El dirigente vinculó esa necesidad con el rendimiento reciente del equipo estadounidense, que fue eliminado en octavos de final del Mundial tras perder 1-4 frente a Bélgica.

Aunque evitó presentar un plan deportivo específico, subrayó que la inversión en talento joven será una prioridad durante su mandato.

La continuidad del modelo actual también quedó reflejada en su rechazo al ascenso y descenso. Berg consideró que la estabilidad institucional favorece la construcción de estadios, centros de entrenamiento y plantillas competitivas, además de incentivar la inversión de los propietarios.

Con esta declaración, el próximo comisionado marcó una línea clara de continuidad respecto a la estructura que la MLS ha desarrollado durante las últimas décadas bajo la gestión de Garber.

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