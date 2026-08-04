México avanza a semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras golear a Guatemala

La selección mexicana Sub-23 aseguró su lugar en las semifinales del torneo de fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras vencer 4-1 a Guatemala en la tercera jornada del Grupo A. El triunfo permitió al equipo dirigido por Eduardo Arce terminar como líder de su sector y mantenerse invicto en la competencia.

El partido disputado en el Estadio Cibao FC comenzó de manera adversa para México. Apenas al minuto 2, una jugada a balón parado terminó con un autogol de Karol Velázquez, quien desvió el balón hacia su propia portería después de un centro enviado por Diego Fernández.

La reacción mexicana no tardó en llegar. A los 14 minutos, Jesús Serrato filtró un pase dentro del área y Tahiel Jiménez definió ante la salida del guardameta para igualar el marcador.

Aunque el empate llegó temprano, la remontada no se concretó durante la primera mitad. México mejoró su funcionamiento, generó aproximaciones y ganó control del partido, pero encontró resistencia en la defensa guatemalteca antes del descanso.

Tahiel Jiménez lideró la remontada mexicana

La segunda parte cambió por completo el rumbo del encuentro y tuvo un protagonista indiscutible. Tahiel Jiménez firmó un triplete en menos de diez minutos y condujo la goleada mexicana.

El segundo gol llegó al minuto 50 en una acción de tiro libre. Juan Pablo Uribe amagó con cobrar, pero fue Jiménez quien ejecutó el disparo; el balón se desvió en la barrera y descolocó al portero para el 2-1.

Ocho minutos después, el delantero volvió a aparecer. Tras un tiro de esquina cobrado desde la derecha, se anticipó a los defensores y remató de cabeza para marcar el 3-1.

La cuenta se cerró con un gol de volea de Rogelio González, que amplió la ventaja y selló el resultado definitivo.

Liderato del grupo y próximo rival confirmado

México llegó a este compromiso como líder del Grupo A con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate. En su debut había derrotado a Venezuela 1-0 con un gol de Joaquín Moxica al minuto 87, mientras que en la segunda jornada igualó frente a República Dominicana gracias a un tanto de Jonathan Pérez en los minutos finales.

El triunfo sobre Guatemala representó la actuación más sólida del conjunto mexicano en la fase de grupos.

La clasificación se confirmó además con la victoria de Venezuela por 3-2 sobre República Dominicana. Con esos resultados, México finalizó primero del grupo por delante de Venezuela y República Dominicana.

#Sub23 | Victoria y pase a Semifinales. ???



Derrotamos a Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y avanzamos a la pelea por las medallas en Santo Domingo.?



¡Bien ahí, muchachos! ?



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Guatemala, por su parte, cerró su participación sin puntos. Antes de enfrentar a México había perdido 0-1 contra República Dominicana y 1-3 ante Venezuela.

La selección mexicana disputará las semifinales ante Panamá, en busca de avanzar a la final y mantener viva la posibilidad de conquistar nuevamente la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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