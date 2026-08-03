Se queda: Mauricio Pochettino seguirá al frente de la selección de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos mantendrá la continuidad de Mauricio Pochettino más allá del próximo ciclo mundialista. La Federación de Fútbol de Estados Unidos confirmó este lunes la renovación del contrato del entrenador argentino hasta 2030, una decisión que garantiza su permanencia al frente del equipo nacional para los próximos torneos internacionales.

El anuncio llega después de un Mundial con sensaciones contrapuestas para el conjunto estadounidense. Aunque el equipo fue eliminado en octavos de final por Bélgica con una derrota por 1-4, la federación optó por respaldar el proyecto deportivo iniciado en septiembre de 2024.

La ampliación del vínculo significa que Pochettino podrá dirigir a Estados Unidos en la Copa Oro de 2027 y 2029, además de encabezar la preparación rumbo al Mundial de España, Marruecos y Portugal 2030.

En el comunicado oficial, la federación reconoció que todavía existen desafíos importantes por delante. “Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras claras ambiciones, entre ellas competir por ganar Mundiales masculinos y lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades”, señaló el organismo.

La entidad también destacó el trabajo del entrenador argentino en el desarrollo de jugadores jóvenes y en la construcción de una base de talento para el futuro de la selección.

Respaldo institucional tras un Mundial con luces y sombras

La renovación fue anunciada apenas unas semanas después de la participación de Estados Unidos en el último Mundial, torneo del que fue coanfitrión. El equipo avanzó desde la fase de grupos como líder de su zona, algo que consiguió por tercera vez en su historia.

Ese rendimiento le permitió alcanzar los dieciseisavos de final, donde venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina y logró su primera victoria en una eliminatoria mundialista desde 2002.

El golpe llegó posteriormente ante Bélgica. La derrota por 1-4 en octavos de final dejó un sabor amargo y generó cuestionamientos sobre el nivel competitivo del equipo frente a selecciones de mayor jerarquía.

A pesar de ese resultado, la federación consideró que el balance general justificaba la continuidad del cuerpo técnico.

Un proceso que comenzó en 2024

Pochettino asumió el cargo en septiembre de 2024 con el objetivo de liderar la preparación del equipo para el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Al estar clasificado automáticamente como país anfitrión, sus primeras competiciones oficiales fueron la Liga de Naciones 2024 y la Copa Oro.

En la Liga de Naciones, Estados Unidos cayó en semifinales ante Panamá y luego perdió el partido por el tercer puesto frente a Canadá. Más adelante, disputó la final de la Copa Oro como local, pero fue derrotado por México.

Con el nuevo contrato hasta 2030, la federación apuesta por dar estabilidad a un proyecto que busca consolidar a la selección estadounidense en la élite internacional durante el próximo ciclo mundialista.

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