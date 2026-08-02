Protocolo antirracista en Brasil: árbitro abandonó el campo tras ser llamado “mono”

Un partido del Campeonato Paulista sub-15 terminó marcado por un episodio de racismo que obligó a activar el protocolo antidiscriminación de la FIFA. El árbitro Marcos Nunes abandonó el terreno de juego después de denunciar que el padre de un futbolista lo insultó llamándolo “mono” durante el encuentro entre Votoraty y Referência, disputado en el estadio Domênico Paolo Metidieri de Votorantim, en el estado de São Paulo.

La agresión ocurrió en los minutos finales del primer tiempo, cuando Votoraty perdía 0-2. Según explicó el propio colegiado, el insulto fue escuchado por integrantes del equipo arbitral y por personal de seguridad presente en el estadio.

Nunes relató lo sucedido a través de sus redes sociales y acompañó su mensaje con un video del momento en que cruzó los brazos a la altura de las muñecas, la señal establecida por la FIFA para activar el protocolo antirracista.

“Sufrí un acto de racismo por parte del padre de un jugador del Votoraty. Me llamó ‘mono’, palabras que escucharon claramente el equipo de apoyo y el personal de seguridad del evento”, escribió.

Árbitro abandona jogo do Paulista Sub-15 após sofrer ataque racista de torcedor



Marcos Roberto de Jesus Nunes foi chamado de "macaco" por torcedor, que foi identificado e detido pic.twitter.com/4AjdrZMiXK — Bruno (@Brunoantifas) August 3, 2026

Del campo a la comisaría: activación del protocolo FIFA

Tras escuchar el insulto, el árbitro decidió no continuar el partido. De acuerdo con la prensa local, después del descanso realizó la señal oficial, salió del campo y se dirigió a una comisaría para presentar una denuncia formal.

El hombre señalado por el árbitro fue identificado por las autoridades y prestó declaración. Posteriormente se formularon cargos en su contra por un delito de racismo, que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión, aunque enfrentará el proceso en libertad.

La segunda mitad del encuentro fue dirigida por el cuarto árbitro, que sustituyó a Nunes, y el partido concluyó con victoria de Referência por 0-3.

El episodio tuvo un fuerte impacto emocional en el colegiado, que describió públicamente cómo vivió la situación.

“Saber que esto ocurre ya es extremadamente triste y doloroso. Pero vivirlo en carne propia es devastador. La sensación de impotencia es tan grande que te hace llorar. En el vestuario, llegué a agradecerle a Dios no tener un hijo, solo por saber que él no tendría que pasar por una situación tan horrible como esta”, expresó.

Reacción del club y reflexión del árbitro

Votoraty emitió un comunicado en el que manifestó “su más enérgico repudio a cualquier acto de injuria racial, racismo o cualquier otra forma de discriminación dentro y fuera de los campos de juego”.

La institución añadió que no respalda “bajo ninguna circunstancia” conductas que atenten contra la dignidad, el respeto y los valores que el deporte debe promover.

Nunes aprovechó también para hacer una reflexión sobre el racismo en el fútbol. “Durante la Copa del Mundo, escuché a muchas personas decir que no apoyarían a Argentina porque allí son racistas. Miremos nuestro propio patio. El problema que señalamos fuera también es nuestro”, afirmó.

El caso reavivó el debate sobre la aplicación de los protocolos antirracistas en el fútbol brasileño y sobre la responsabilidad de jugadores, familias y espectadores en las categorías formativas.

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