El mexicano Mateo Chávez gana la Supercopa de los Países Bajos con el AZ Alkmaar

El AZ Alkmaar comenzó la temporada 2026-27 con un título y con protagonismo mexicano. Mateo Chávez fue titular en la goleada por 0-4 sobre el PSV Eindhoven y celebró la conquista de la Supercopa de Países Bajos en el Philips Stadion.

El lateral izquierdo disputó 70 minutos y participó en la jugada que abrió el marcador. A los 25 minutos se incorporó al ataque, entró al área y sacó una diagonal que fue bloqueada por un defensor; el rebote quedó servido para que Mexx Meerdink anotara el 0-1.

Uitgerekend de toegetakelde Mexx Meerdink slaat toe! ??#psvaz pic.twitter.com/CcUjN9yrf5 — ESPN NL (@ESPNnl) August 2, 2026

La superioridad del conjunto visitante se vio favorecida por la expulsión de Joey Veerman apenas al minuto 9, una circunstancia que dejó al PSV con diez jugadores durante casi todo el encuentro.

El AZ aprovechó esa ventaja numérica para ampliar la diferencia en el segundo tiempo. Weslley Patati marcó al 51, Elijah Dijkstra hizo el tercero al 58 y Ro-Zangelo Daal sentenció desde el punto penal para completar el 0-4.

Chávez abandonó el campo con el partido ya resuelto y recibió aplausos de sus compañeros y del cuerpo técnico tras una actuación destacada tanto en defensa como en ataque.

Participación decisiva del mexicano en el primer gol

El futbolista de 22 años arrancó como titular por la banda izquierda y mostró continuidad respecto a la confianza que ha ganado en el club neerlandés. Además de intervenir en el primer tanto, tuvo un par de oportunidades en el segundo tiempo, aunque no logró convertir.

El AZ levantó así la segunda Supercopa de su historia. La anterior había llegado en 2009, cuando derrotó 1-5 al Heerenveen con el mexicano Héctor Moreno en aquella plantilla.

La conquista representa también el segundo campeonato europeo de Mateo Chávez. El primero había sido la Copa de Holanda, título que precisamente clasificó al AZ para disputar esta Supercopa.

Segundo trofeo europeo y consolidación en el AZ

Chávez afronta su segunda campaña en Europa con la intención de consolidarse como titular indiscutible. En su primera temporada disputó 34 partidos, anotó un gol y repartió dos asistencias.

El defensor llega además de haber participado en el Mundial 2026 y suma ya tres títulos en su carrera profesional, ya que también fue campeón con la selección mexicana en la Copa Oro 2025.

El equipo dirigido por el neerlandés Leeroy Echteld dominó el encuentro de principio a fin y apenas concedió opciones al PSV, que no logró reaccionar tras quedarse con un jugador menos.

Con este resultado, el AZ inicia el curso con un impulso importante y Mateo Chávez añade un nuevo trofeo a su palmarés apenas en el arranque de la temporada.

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