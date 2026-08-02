Hugo Sánchez despide a Franco Baresi: el emotivo mensaje para la leyenda del AC Milan

La muerte de Franco Baresi, quien falleció el viernes 31 de julio a los 66 años, continúa generando homenajes en el mundo del fútbol. Uno ellos fue desde México, donde Hugo Sánchez dedicó un emotivo mensaje para despedir al histórico capitán del AC Milan, a quien consideró uno de los rivales más complicados de su carrera.

El exdelantero del Real Madrid recurrió a sus redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento del exdefensor italiano, quien murió a los 66 años y dejó una huella imborrable tanto en el club rossonero como en la selección de Italia.

El mensaje de Hugo Sánchez para Franco Baresi

A través de su cuenta oficial, Hugo Sánchez recordó a Franco Baresi con un mensaje en el que destacó su calidad dentro del terreno de juego y envió sus condolencias a la familia del exfutbolista.

“Lamento mucho el fallecimiento de Franco Baresi, leyenda del futbol italiano y del AC Milan. Un abrazo a sus familiares y amigos. Que en paz descanse.”

Además de despedirlo, el mexicano lo describió como uno de los defensores más férreos a los que tuvo que enfrentar durante su trayectoria en el fútbol europeo, una muestra del respeto que ambos construyeron como rivales.

Lamento mucho el fallecimiento de Franco Baresi, leyenda del futbol italiano y del AC Milan, y uno de los defensas más férreos que enfrenté en mi carrera. Un abrazo a sus familiares y amigos. Que en paz descanse. pic.twitter.com/DLYAeTnk6t — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) August 1, 2026

Hugo Sánchez y Franco Baresi protagonizaron duelos inolvidables

Las carreras de Hugo Sánchez y Franco Baresi coincidieron en una de las épocas más competitivas del fútbol europeo. Uno de los enfrentamientos más recordados ocurrió en las semifinales de la Copa de Campeones de Europa de la temporada 1988-89.

En aquella eliminatoria, el Real Madrid se enfrentó al AC Milan, con Sánchez como referente ofensivo del conjunto español y Baresi como líder de la defensa italiana. Aunque el delantero mexicano marcó en el partido de ida, el equipo rossonero selló su clasificación con un contundente triunfo por 5-0 en la vuelta.

Aquellos encuentros reforzaron la reputación de Franco Baresi como uno de los mejores defensores de su generación y consolidaron una relación de respeto mutuo entre ambos futbolistas.

El homenaje de Hugo Sánchez recuerda el legado de Baresi

La admiración entre las dos leyendas trascendió su etapa como rivales. En 1997, Hugo Sánchez fue uno de los invitados al partido de despedida de Franco Baresi en el estadio San Siro, donde compartió cancha con otras figuras internacionales para rendir homenaje al histórico capitán del AC Milan.

Baresi disputó 719 partidos con el conjunto italiano, conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa y fue campeón del mundo con la selección de Italia en el Mundial de España 1982.

Sigue leyendo:

· Hallan el cuerpo de Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

· Muerte de Miguel Ángel Russo pone de luto al fútbol argentino

· Fallece el panameño “Cascarita” Tapia, “El Pelé de Centroamérica