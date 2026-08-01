Futbolista marroquí falleció en intento de cruce desde Marruecos a Ceuta

La futbolista marroquí Faten Ben Omar El Azizi murió durante un intento de llegar a nado a Ceuta desde la costa de Marruecos, según confirmaron este sábado tanto su club como la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP). Su fallecimiento se produjo en medio de la reciente oleada de travesías hacia el enclave español y se suma a las víctimas registradas durante la crisis fronteriza de esta semana.

El Maghreb Atlético Tetuán comunicó la muerte de la jugadora mediante una nota difundida por medios locales. El club señaló que el sueño de Faten “terminó antes de comenzar” y subrayó que “no buscaba fama ni aventura”, sino “una vida mejor y un futuro que creía que le esperaba al otro lado de la frontera”.

La entidad añadió que el viaje de la futbolista “terminó antes de llegar a su destino, después de perder su vida durante un intento de alcanzar la ciudad de Ceuta”, y lamentó el “alto precio” que pagan muchos jóvenes en los intentos de migración irregular.

La UMFP también confirmó oficialmente el fallecimiento. “Con profundo pesar, la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP) lamenta el trágico fallecimiento de la jugadora Faten Ben Omar El Azizi”, expresó el organismo en un comunicado en el que transmitió sus condolencias a la familia, a sus compañeras y a la comunidad futbolística marroquí.

Reports from Morocco say Moroccan women’s footballer Faten Ben Omar Al Azizi has died while trying to cross into Ceuta.



While the debate continues to focus on sovereignty disputes, there are young lives on the ground risking everything in the hope of finding a better future. pic.twitter.com/sXrM6A1afd — Leyla Hamed (@leylahamed) July 31, 2026

La tragedia ocurrió durante la oleada de cruces hacia Ceuta

El medio local Tanja 24 informó que la muerte ocurrió durante la serie de intentos de cruce registrados el jueves entre Fnideq y Ceuta. Según esa publicación, numerosos jóvenes se lanzaron al mar tras llamados difundidos en redes sociales y en un contexto marcado por dificultades económicas.

De acuerdo con ese medio, Faten tuvo problemas en el agua durante la travesía marítima y falleció antes de alcanzar la costa o recibir asistencia.

Las autoridades españolas cifraron en 67 las víctimas mortales relacionadas con la crisis fronteriza que llevó a unas 60.000 personas a intentar cruzar entre Marruecos y España. Marruecos, por su parte, no informó oficialmente sobre muertos, heridos o desaparecidos en su territorio, aunque medios marroquíes hablan de al menos 17 fallecidos, la mayoría por ahogamiento en la ruta entre Fnideq y Ceuta.

Una jugadora vinculada al fútbol local de Tetuán

Faten Ben Omar El Azizi competía en el campeonato regional marroquí y pertenecía a una familia relacionada con el fútbol local. Según Tanja 24, era prima de Abdessamad El Azizi, jugador que pasó por clubes de la región como el Ittihad Martil.

El Maghreb Atlético Tetuán, fundado el 12 de marzo de 1922 en la ciudad de Tetuán, es conocido por su equipo masculino de la Botola Pro y posee el récord de títulos de la segunda división marroquí con siete campeonatos.

Mientras el paso fronterizo recupera gradualmente la normalidad, varias familias continúan acercándose a la frontera para pedir información sobre sus familiares desaparecidos tras los intentos de cruce de los últimos días.

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