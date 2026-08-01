Concacaf aplaude que la FIFA renuncie a proyecto sobre el Mundial, pero mira de reojo la presidencia de Infantino

La Concacaf celebró este sábado la decisión de la FIFA de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que buscaba crear una filial encargada de gestionar las operaciones comerciales de la Copa del Mundo y otros torneos del organismo. La confederación norteamericana, centroamericana y caribeña sostuvo que la marcha atrás representa una defensa de los intereses del fútbol “a largo plazo” y de los principios de “buena gobernanza”.

En un comunicado conjunto con sus 41 federaciones afiliadas, la organización expresó que la discusión de los últimos días dejó en evidencia problemas en la forma en que se impulsó la propuesta. “Los acontecimientos de los últimos días han puesto de manifiesto algo que ya no se puede ignorar: el futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el mayor activo del fútbol mundial, se impulsó al margen de todo marco de gobernanza establecido, sin transparencia, consulta ni el debido proceso”, afirmó.

La FIFA había anunciado el miércoles su intención de vender el 20 % de la nueva estructura comercial, un movimiento que generó una reacción inmediata en distintos sectores del fútbol internacional.

Concacaf and its 41 Member Associations welcome the withdrawal of the proposed FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/H2KdBi1jJG — Concacaf Media (@ConcacafMedia) August 1, 2026

Críticas a la gestión y respaldo a la presión internacional

La Concacaf no se limitó a valorar positivamente el retiro del proyecto. También cuestionó la conducción de la FIFA y pidió revisar el liderazgo de Gianni Infantino. “Una propuesta de esta magnitud no llega a esta instancia por casualidad. Es síntoma de un liderazgo que ha dejado de priorizar el fútbol”, señaló la confederación.

El organismo añadió que el episodio se enmarca en “un patrón de errores y comportamientos similares” y consideró “imperativo un análisis exhaustivo de esta presidencia”.

La presión sobre la FIFA aumentó el jueves cuando la UEFA, cuyas federaciones han ganado 13 Copas del Mundo desde 1930, rechazó la iniciativa y advirtió que no participaría en competiciones organizadas por el ente rector si el proyecto seguía adelante.

Un día después, Infantino comunicó oficialmente que la FIFA desistía de crear la filial tras “escuchar atentamente a todas las partes”.

La Concacaf agradeció además el papel de los medios de comunicación por haber llevado el debate a la esfera pública y recordó que la FIFA “no es una empresa privada”, sino una entidad que debe actuar “en beneficio del fútbol y sus miembros”.

Los representantes de Concacaf actuarán dentro del Consejo de la FIFA

La confederación indicó que sus representantes en el Consejo de la FIFA participarán activamente para garantizar que los asuntos de gobernanza, rendición de cuentas y liderazgo se aborden mediante los mecanismos previstos en los estatutos del organismo.

Según explicó, la actuación se realizará tanto de manera directa como a través de los procedimientos institucionales existentes.

El comunicado concluyó destacando la unidad mostrada por las asociaciones miembro durante la controversia. “La unidad demostrada esta semana por nuestras Asociaciones Miembro ha reafirmado que, cuando se guía por el coraje, la integridad y una buena gobernanza, el fútbol seguirá estando donde le corresponde: en manos del fútbol, y no de un solo individuo”, señaló la Concacaf.

La retirada del FFE cerró, al menos por ahora, una de las mayores controversias recientes en torno a la gestión comercial de la Copa del Mundo, aunque dejó abiertas las preguntas sobre el liderazgo de la FIFA y sus mecanismos de toma de decisiones.

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