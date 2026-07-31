El malestar dentro de FIFA aumenta hacia Infantino: denuncian engaño con proyecto “personal” sobre el Mundial

La tensión interna en la FIFA escaló este viernes después de que uno de los principales ejecutivos del organismo acusara directamente a la conducción de haber ocultado información sobre un proyecto para abrir la Copa del Mundo a inversores privados. La denuncia llegó de Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, quien aseguró que la iniciativa no pertenece a la institución y pidió que no continúe adelante.

En un comunicado remitido a AP, Lamour afirmó que “el proyecto que ha suscitado tanta polémica y debate no es un proyecto de la FIFA. Y mucho menos es un proyecto de la administración de la FIFA. Es el proyecto de una sola persona”.

El directivo sostuvo que distintos actores del fútbol fueron apartados de las conversaciones y añadió que incluso la administración del organismo desconocía el alcance de la propuesta. “Los vicepresidentes de la FIFA, los miembros del Consejo de la FIFA, las confederaciones, las federaciones, los jugadores, las ligas, los clubes y los aficionados no fueron los únicos a los que se ignoró. La propia administración de la FIFA también fue engañada”, señaló.

Lamour, quien trabajó anteriormente en la UEFA y se incorporó a la FIFA hace menos de dos años, describió la situación como una muestra de “falta de confianza, falta de transparencia, falta de discernimiento, falta de buen gobierno y una grave falta de respeto”.

Lamour cuestiona el liderazgo y pide frenar la iniciativa

El director de operaciones fue especialmente duro al referirse al presidente Gianni Infantino, aunque sin mencionarlo por nombre en algunos pasajes del texto. “Nuestra misión —la misión de los cientos de empleados de la FIFA, apasionados, dedicados y ejemplares— es servir al fútbol. No servir a los intereses personales de una persona que, lamentablemente, cree que encarna a la FIFA cuando se supone que debe estar a su servicio”, escribió.

También defendió a los trabajadores del organismo y denunció un clima interno de presión. “Merecen algo mejor que el desprecio y la intimidación”, afirmó, antes de reconocer que sus declaraciones podrían costarle el puesto, aunque aseguró que “dormirá tranquilo”.

Lamour concluyó que el proyecto “no solo no debe seguir adelante”, sino que llegó el momento de que los dirigentes del fútbol revisen lo ocurrido y asuman responsabilidades sobre el futuro de la organización.

Otra renuncia se suma a la crisis interna

Horas antes de conocerse el comunicado de Lamour, Carlos Cordeiro, asesor del presidente de la FIFA, anunció su dimisión por desacuerdo con la misma propuesta. En un mensaje difundido en redes sociales, explicó que no participó en el diseño del plan y manifestó su oposición.

“No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca”, expresó.

Cordeiro consideró que la operación sería “un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”.

La sucesión de críticas públicas y renuncias refleja un creciente malestar dentro de la FIFA en torno a la propuesta de permitir la entrada de capital privado en la Copa del Mundo, una iniciativa que ahora enfrenta cuestionamientos desde la propia estructura del organismo.

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