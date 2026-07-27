Infantino condenó “rumores falsos” y de “odio” alrededor del Mundial 2026

Una semana después de la final del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un extenso mensaje en el que defendió la organización del torneo y respondió a las críticas que surgieron durante la competencia. El dirigente afirmó que el organismo entregó “el mejor espectáculo del mundo” y acusó a algunos sectores de difundir “odio y rumores falsos” en lugar de reconocer el ambiente que, según él, predominó en las sedes de Canadá, México y Estados Unidos.

La declaración, de unas 900 palabras, fue difundida el domingo tanto en la página oficial de la FIFA como en una publicación de 15 páginas en su cuenta de Instagram. En ella, Infantino sostuvo que la Copa del Mundo dejó un legado de “alegría y unión” entre los aficionados.

“Lo siento por quienes estuvieron tan consumidos por el odio y las críticas que se perdieron todo“, escribió el dirigente, dirigiéndose a “quienes están detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas difundiendo odio y rumores falsos”.

Durante el torneo, la FIFA recibió cuestionamientos relacionados con las restricciones de ingreso a Estados Unidos para integrantes de la delegación iraní, un árbitro somalí y algunos aficionados; la supuesta influencia política del presidente estadounidense Donald Trump para evitar una sanción al delantero Folarin Balogun tras una tarjeta roja; los elevados precios de las entradas y las pausas comerciales implementadas en la mitad de cada tiempo de los 104 partidos.

Infantino defiende la organización del torneo y responde a las polémicas

Infantino aseguró que, mientras los aficionados disfrutaban de la Copa del Mundo, algunos críticos optaban por centrarse en aspectos negativos.

“Cada ciudad estuvo llena de aficionados de todo el mundo. Mientras ellos celebraban, ustedes estaban ocupados sembrando semillas de odio”, señaló. Además, añadió: “Mientras ustedes se esconden, nosotros recorremos las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablando con aficionados, interactuando con la gente y garantizando la seguridad de todos”.

El presidente de la FIFA también abordó la participación de Irán en territorio estadounidense, uno de los asuntos más comentados antes del inicio del campeonato. Explicó que la selección ingresó “sin incidentes ni conflictos”, pese a haber trasladado su campamento de preparación a Tijuana, México. “Mientras ustedes difundían odio, trabajábamos incansablemente para unir a dos países en guerra“, afirmó.

En cuanto a los problemas migratorios de algunos aficionados, destacó que los casos rechazados representaron una mínima parte del total de solicitudes. “Ustedes mencionaron a las pocas personas a las que se les negaron visas y pasaron por alto a los millones que fueron aprobados, procedentes de todas partes del mundo. Los países que enfrentaban graves problemas de salud u otros desafíos recibieron visas”, escribió.

Infantino también defendió la decisión disciplinaria relacionada con Folarin Balogun, al señalar que “las decisiones posteriores de no sancionar a jugadores en determinadas situaciones son habituales”.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión dirigida a sus detractores: “A quienes dedican su tiempo y energía a odiarnos, por favor tómense un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol y observar realmente los rostros, los ojos y las emociones”.

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