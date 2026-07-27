Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial 2026, se retiró del fútbol

El esloveno Slavko Vincic puso fin a su carrera como árbitro profesional apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, anunció la Federación Eslovena de Fútbol (NZS). Con su despedida, concluye una trayectoria de más de una década en competiciones internacionales, marcada por la presencia en algunos de los encuentros más importantes del calendario futbolístico.

La federación de su país informó que el silbante de 46 años oficializó su retiro tras cerrar la temporada con el partido más importante del torneo disputado en Estados Unidos. Para la NZS, haber sido designado para la final mundialista consolidó a Vincic como uno de los árbitros más destacados en la historia del deporte.

El organismo también recordó que el juez recibió importantes reconocimientos durante su último año de actividad, entre ellos el nombramiento como mejor árbitro del Mundial 2026 por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que destacó su capacidad para mantener “el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite”.

A ese reconocimiento se sumó el premio Giulio Campanati, otorgado en Italia por su desempeño durante la Copa del Mundo.

? UNA SEMANA DESPUÉS DE LA FINAL DEL MUNDIAL, SE RETIRÓ SLAVKO VINCIC



?? El esloveno anunció que le puso punto final a su carrera en el arbitraje



? El último partido que dirigió fue la definición de la Copa del Mundo entre España – Argentina pic.twitter.com/KdP7DPpeQW — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2026

Una trayectoria con finales europeas y partidos decisivos

La carrera internacional de Vincic comenzó en 2010 y, desde entonces, acumuló experiencia en competiciones organizadas por la UEFA y la FIFA.

Entre los encuentros más relevantes que dirigió aparecen la final de la Europa League de 2022 entre Eintracht Frankfurt y Glasgow Rangers, además de la final de la UEFA Champions League de 2024, en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

Ese mismo año también fue distinguido por la IFFHS como el segundo mejor árbitro del mundo, reconocimiento que antecedió a la elección para impartir justicia en la final del Mundial 2026.

La Federación Eslovena consideró que esos logros coronaron una carrera que terminó en la máxima cita del fútbol internacional.

Su relación con Argentina y España en la Copa del Mundo

Además del encuentro por el campeonato entre Argentina y España, Vincic estuvo presente en otros tres partidos del Mundial 2026.

Durante el torneo dirigió el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, la victoria 2-1 de Argelia sobre Jordania y el triunfo de México por 2-0 frente a Ecuador en los dieciseisavos de final.

El árbitro también dejó un antecedente importante con la selección argentina desde la edición de Qatar 2022, cuando fue el encargado de impartir justicia en la sorpresiva derrota de la Albiceleste por 2-1 frente a Arabia Saudita durante su debut en ese torneo.

En la final de 2026 volvió a coincidir con el conjunto argentino y mostró tarjeta roja a Enzo Fernández, convirtiéndose en otro de los árbitros que expulsaron a un futbolista de Argentina en una final mundialista. El texto recuerda que, aunque ese episodio no alcanzó la notoriedad del protagonizado por Edgardo Codesal en Italia 1990, Vincic pasó a formar parte de esa lista.

En cuanto a España, el balance del árbitro es favorable para el nuevo campeón del mundo. A lo largo de su carrera dirigió seis encuentros de la selección española, con saldo de cuatro victorias y dos empates.

Con el anuncio de su retiro, Vincic cierra una etapa en la que participó en finales continentales y mundiales, además de despedirse tras recibir dos de las principales distinciones individuales para un árbitro en el fútbol internacional.

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