UEFA y Concacaf anuncian un histórico boicot contra el plan de Infantino para comercializar los torneos de la FIFA

Como era de esperarse, después de que este miércoles el alto mando de la UEFA rechazó el plan de financiamiento de la FIFA propuesto por su titular, Gianni Infantino, para comercializar los torneos de la FIFA, incluyendo los mundiales de fútbol.

Este jueves el pleno de las federaciones que conforman el ente futbolístico europeo se sumó al veto de este proyecto. Asimismo, anunciaron un boicot oficial a sus competiciones si persiste la idea de avanzar en la propuesta.

Como resultado de la postura del organismo europeo, la Concacaf no tardó en sumarse al rechazo de esta idea bajo el argumento de que el fútbol debe permanecer en manos de la familia del propio fútbol, de los organismos que tanto han batallado para su crecimiento y no caer en los excesos del mercantilismo.

La reacción de los afiliados europeos es el resultado del anuncio de Gianni Infantino sobre la creación de una filial que otorgaría 20 mil millones de dólares para la realización del próximo Mundial 2030. Esta edición contaría con la participación de 64 selecciones, buscando replicar el éxito económico que tuvo la reciente edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

En dicho proyecto existe la idea de otorgar un 20 % de financiación externa con ganancias millonarias que beneficiarían a todos los países. Sin embargo, el plan omite que la verdadera trampa de este proyecto es la sobreexplotación de los jugadores, quienes son la materia prima del evento.

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