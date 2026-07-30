FBI incautó 59 drones en Los Ángeles durante el Mundial de fútbol

La lucha contra posibles ataques de agresores solitarios, las amenazas planteadas por el uso ilegal de drones y el tráfico de personas son algunos de los mayores retos que habrán de enfrentar los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante otros dos megaeventos deportivos que se realizarán en Los Ángeles: el Super Bowl LXI el 14 de febrero de 2027 y los Juegos Olímpicos en el verano de 2028.

Tras el éxito en las iniciativas federales de vigilancia desplegadas durante la Copa Mundial de la FIFA en Los Ángeles, Patrick Grandy, director interino del FBI a cargo de la oficina de Los Ángeles, expuso los retos de seguridad que se enfrentarán en el sur de California.

En una conferencia de prensa dio a conocer que, después de 39 días de competencia del Mundial de fútbol en 11 ciudades sede de los Estados Unidos, se incautaron un total de 700 drones que volaron en un espacio aéreo temporalmente restringido. En Los Ángeles se desactivó el vuelo de 59 drones, principalmente alrededor del SoFi Stadium de Inglewood y en la zona de aficionados del Memorial Coliseum.

“Fue un evento de gran éxito. Las cifras indican que más de 6.8 millones de visitantes asistieron a los eventos en todo el país”, señaló Grandy.

La cifra es significativamente mayor que la registrada la última vez que se celebró la Copa Mundial en 1994, cuando los registros señalaban unos 3.5 millones de visitantes.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 están cada vez más cerca. Y el FBI dice que será el evento de seguridad nacional más grande de la historia de Estados Unidos. Crédito: Damian Dovarganes | AP

El funcionario federal destacó que en los esfuerzos por proporcionar un ambiente de seguridad en todos los partidos, tanto para residentes locales y turistas, más de 5,000 empleados del FBI participaron de diversas maneras en las labores de seguridad de los partidos en las sedes en Estados Unidos.

“Llevamos a cabo más de 300,000 investigaciones de antecedentes de jugadores, entrenadores y más personal acreditado que asistió y trabajó en los partidos de la FIFA”, señaló. “Pueden esperar que realicemos operaciones similares para el Super Bowl y también para los Juegos Olímpicos que se celebrarán aquí en Los Ángeles en los siguientes dos años”.

El director interino del FBI manifestó que el Centro de Coordinación de Inteligencia del FBI albergó a más de 400 entidades policiales, tanto de las naciones participantes como a cientos de agentes estatales, locales y federales presentes.

“Este centro, ubicado en Virginia, sirvió como sede central para la inteligencia recopilada en todo Estados Unidos”, apuntó.

Dicho Centro de Coordinación de Inteligencia del FBI distribuyó, en promedio, unas 26 pistas diarias, es decir, 26 informes y evaluaciones finales enviados a diferentes oficinas del país sobre la información recibida.

“Nos embarcaremos en el evento especial de seguridad nacional más grande en la historia de Estados Unidos: los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028. Las cifras serán, en cuanto a magnitud, varias veces superiores a las que vimos en la Copa Mundial”, dijo.

SoFi Stadium recibirá en febrero su segundo Super Bowl luego del LVI (foto) y en 2028 será uno de los escenarios principales de los Juegos Olímpicos. Crédito: Adam Hunger | AP

Rumbo al Super Bowl y los Olímpicos

De forma conjunta, el FBI y sus socios federales y estatales llevan tiempo preparando tanto el Super Bowl como los Juegos Olímpicos.

“Se sigue trabajando con las sedes, así como con nuestro personal y recursos, para garantizar que podamos contribuir a asegurar y ofrecer un entorno seguro tanto para el Super Bowl como para los Juegos Olímpicos”, agregó Grandy.

Cuando se le preguntó al director del FBI cuál sería su mayor preocupación respecto a la seguridad para el Super Bowl y los Juegos Olímpicos tras las experiencias en el Mundial de fútbol, dijo: “Diría que compartimos preocupaciones muy similares en todos los ámbitos, tanto para la Copa del Mundo como para el Super Bowl y los Juegos Olímpicos. Obviamente, nos preocupa enormemente la amenaza de atacantes solitarios”.

El funcionario explicó que esa una de las mayores preocupaciones que se enfrentan en Estados Unidos: “En este sentido, y como se ha demostrado (en la rueda de prensa), los drones representan una gran amenaza. Incluso si alguien intenta volar su dron para captar una imagen rápida, una operación descuidada o imprudente puede causar daños catastróficos a una aeronave o a las personas que se encuentren en las inmediaciones”.

Algunos líderes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) han expresado preocupación por la dotación de personal, lo cual podría afectar la seguridad de los Juegos de Los Ángeles 2028. Pero Patrick Grandy evitó hacer comentarios al respecto.

“Sé que es un asunto que todavía están gestionando y no tengo esas cifras a mano. Sin embargo, lo que diría es que, desde una perspectiva federal y la del FBI, estamos trabajando activamente en este momento para determinar la cantidad de recursos que necesitaremos aquí, a nivel local, para proteger las sedes y los eventos, y para garantizar que podamos contribuir a la seguridad de los Juegos Olímpicos de 2028”, detalló.

El uso ilegal de drones es una de las mayores amenazas para la seguridad en eventos grandes. Durante el Mundial 2026 fueron incautados cientos, incluyendo 59 en Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La amenaza de los drones

Amir Ehsaei, agente especial a cargo de la división de contraterrorismo del FBI, habló de sus temores respecto a cómo podrían modificarse los drones y las distintas amenazas que representan.

“Los drones pueden suponer diversas amenazas. Obviamente, en un extremo tenemos el dron que transporta una carga útil y está armado; es algo que se ve con frecuencia en el extranjero y que nos preocupa aquí en Estados Unidos”, señaló. “Pero los drones también representan un peligro para la aviación civil y para las aeronaves de las fuerzas del orden en la zona”.

Ehsaei añadió que los operadores de drones que violan las restricciones temporales de vuelo se han visto involucrados en accidentes aéreos. Por ejemplo, un avión cisterna (Super Scooper) resultó dañado y tuvo que aterrizar debido a un dron durante el incendio de Palisades.

Ehsaei expuso que el manejo negligente o imprudente de un dron puede obstaculizar las operaciones de los helicópteros.

Durante la conferencia de prensa del FBI en Los Ángeles para hablar de la seguridad con miras al Super Bowl y los Juegos Olímpicos, se explicó cómo los drones han estado cerca de causar tragedias. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Hemos tenido varios casos de helicópteros del LAPD impactados por drones; uno de ellos fue golpeado hace unos años en el Valle de San Fernando”, recordó. “También hubo otro caso de un helicóptero del LAPD impactado, y el operador del dron fue arrestado y juzgado a nivel local por la destrucción de una aeronave”.

Los infractores que violan una restricción temporal de vuelo pueden enfrentarse a multas que van desde unos cientos de dólares hasta los $100,000, e incluso a penas de prisión.

Resultados del combate a la trata humana

Como parte de los esfuerzos continuos para combatir la trata de personas, el FBI colaboró ​​con sus socios en todo el país contra esta actividad delictiva durante el Mundial de fútbol.

“Me enorgullece anunciar que, gracias al trabajo conjunto de todas nuestras oficinas regionales, logramos rescatar a 33 menores de edad que formaban parte de redes de explotación sexual infantil”, afirmó Patrick Grandy, director interino del FBI en Los Ángeles.

Se informó que las autoridades federales localizaron a nueve menores que figuraban como desaparecidos. También se indicó que como parte de los operativos, se detuvo a 80 traficantes de personas, se incautaron 15 armas de fuego y se confiscaron más de $200,000 dólares en efectivo.

“En el FBI nos tomamos muy en serio el problema de la trata de personas; estas labores se llevan a cabo durante todo el año”, aseguró Grandy, quien no pudo aclarar si las víctimas de trata humana eran solamente de Estados Unidos, de México o del extranjero.