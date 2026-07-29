Las grandes potencias del fútbol dicen no al plan millonario de la FIFA

La ambición desmedida ha encontrado su nuevo tablero de juego. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha desatado una tormenta global tras presentar su polémico proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). La propuesta, lejos de ser un avance deportivo, busca ceder los derechos comerciales de las futuras Copas del Mundo a corporaciones privadas.

El rechazo del ecosistema futbolístico internacional ha sido absoluto e inmediato ante lo que muchos consideran la venta del alma del deporte rey.



La trampa de los millones: expandir para exprimir



Bajo el pretexto del éxito financiero del recién concluido Mundial de 48 selecciones, el mandamás de la FIFA pretende estirar la liga hasta los 64 participantes. Sin embargo, detrás del jugoso anzuelo de una bolsa de 10,000 millones de dólares para las 211 federaciones afiliadas, se esconde una realidad alarmante: el futbolista ya no es visto como un deportista, sino como mera materia prima explotable para saciar la sed de los inversionistas privados.

This is Gianni Infantino’s statement on why he wants to sell a stake in the @FIFAWorldCup to American investors. I look forward to reading your comments. pic.twitter.com/f2nGP2sWxm — Osasu Obayiuwana (@osasuo) July 29, 2026





El ultimátum de los 53 días: ¿Desarrollo o extorsión?



De acuerdo con revelaciones del diario británico The Times, Infantino no busca el diálogo, sino la sumisión. Las federaciones tienen un plazo estricto de 53 días para alinearse al proyecto. El castigo por la rebeldía es brutal: aquella nación que se atreva a votar en contra sufrirá un recorte del 75 % en sus fondos de financiamiento tradicionales. Una estrategia de presión que en los pasillos del fútbol internacional ya se empieza a calificar abiertamente como una táctica de extorsión institucional.



Europa planta cara: “El fútbol no está en venta”



La UEFA, liderada por Aleksander Čeferin, fue la primera en levantar un muro ético frente a la propuesta. Desde el organismo europeo recordaron con firmeza que nadie posee los derechos absolutos sobre este deporte. La advertencia fue tajante: el bienestar físico y moral de los protagonistas debe estar siempre por encima del beneficio económico de unos cuantos “amigos” del poder.

? NEW: Gianni Infantino, the under-pressure Fifa president, has given members a 53-day deadline to back his plans to sell stakes in the World Cup or face a 75 per cent reduction in potential funding.



In a letter sent to all 211 member associations by the Fifa president,? pic.twitter.com/lnHYQd7FDD — Telegraph Football (@TeleFootball) July 29, 2026



A la postura europea se han sumado voces de peso en todo el planeta:



Concacaf: Manifestó una profunda preocupación por la falta de transparencia, criticando que un plan de este calibre se cocinara a espaldas de las partes interesadas.

Confederación Asiática (AFC): Reprochó la ausencia de buena gobernanza y exigió procesos de consulta reales frente a decisiones de semejante trascendencia.

Federación Inglesa y el fútbol francés: Mostraron su consternación ante la alarmante falta de control democrático en la gestión del mandatario suizo.



Sombras políticas y el fantasma del pasado



La polémica adquiere un tinte aún más oscuro tras las duras críticas de figuras políticas europeas y el propio expresidente de la FIFA, Joseph Blatter. El exdirigente lamentó la peligrosa cercanía entre Infantino y el mandatario estadounidense Donald Trump, señalando que la intromisión de estos intereses financieros y políticos cruzados daña de muerte la credibilidad institucional.

Las críticas en España, abanderadas por Javier Tebas, coinciden en un diagnóstico demoledor: el fútbol no es béisbol ni un negocio de entretenimiento estadounidense, e Infantino parece olvidar que la opacidad y los malabares millonarios suelen terminar de la peor manera.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó el martes una propuesta para crear una empresa valorada en 20.000 millones de dólares que gestionaría la Copa del Mundo junto con inversores privados, entre ellos la familia Kushner. pic.twitter.com/oPhHy7iLlk — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 29, 2026



El balón sigue rodando, pero el tablero se ha roto. Las federaciones tienen menos de dos meses para decidir si ceden ante la billetera de la FIFA o defienden la dignidad de un juego que le pertenece a la gente, no a los fondos de inversión privado.



El fútbol se encuentra en una encrucijada histórica donde el romanticismo del juego pelea su última batalla contra el capitalismo salvaje. La propuesta de Infantino no es una evolución; es un asalto al patrimonio de los aficionados. Quedan 53 días para saber si las federaciones eligen el dinero rápido o la dignidad de un deporte que nació en las calles y no en una mesa de Wall Street. El balón está en su cancha, pero el juicio de la historia será implacable.

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