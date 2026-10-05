PepsiCo anuncia el retiro de más de 100,000 cajas de Gatorade por ingredientes no declarados en el empaque

Esta semana, a través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses el retiro de al menos 122,000 cajas de Gatorade vendidas en todo el país debido a un error en el etiquetado.

De acuerdo con la entidad sanitaria, la compañía PepsiCo accedió a retiro voluntario tras comprobarse que el producto contiene colorantes no declarados, los cuales, según la FDA, “pueden causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles”, aseguró.

¿Cuál es el producto que está siendo retirado del mercado?

Ante el riesgo que representa para la salud de los consumidores estadounidenses, la FDA calificó el retiro como de Clase II para los envases de 28 onzas de Gatorade Lemon Lime, Gatorade Lemon Lime Zero, Gatorade Orange y Gatorade Orange Zero bajo el número de retirada: H-0009-2027, vendidos en 37 estados del país.

Según la agencia, estas bebidas contienen Amarillo n.º 6 y/o Amarillo n.º 5, que alteran el color del producto. El retiro se produce además en medio de una fuerte presión por parte de las entidades reguladoras para reducir los colorantes sintéticos en los alimentos tras sus posibles efectos adversos para la salud, especialmente la de los niños.

Finalmente, la FDA recomienda no consumir el producto, desecharlo o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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