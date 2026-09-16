Retiran del mercado queso vendido en Whole Foods por error de etiquetado

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario de algunos quesos vendidos en los supermercados de Whole Foods debido a un error en el etiquetado que podría ser mortal para algunos clientes.

De acuerdo con el comunicado de la entidad sanitaria, el alimento retirado contiene lisozima de huevo, un ingrediente que no está registrado en la etiqueta del producto, representando un riesgo para los consumidores que sufren de intolerancia o sensibilidad al huevo.

¿Cuáles son los productos que se están retirando?

De acuerdo con la cadena de supermercados, el producto retirado por la FDA se ubicaban en los anaqueles de “quesos especiales”, envuelto en plástico con etiquetas adhesivas que indicaban su tipo, ingrediente y peso.

Leche cruda Cabricharme de Whole Foods Fromagerie Coop de Mean – Madurada durante 60 días; código PLU 57953; fecha de caducidad hasta el 10/7/2026 inclusive.

Cabricharme belga de Whole Foods; código PLU 54670; fecha de caducidad hasta el 7/10/2026 inclusive.

Según la FDA, los quesos fueron vendidos en al menos 18 establecimientos, en estados como Arizona, California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island.

¿Qué hacer con el producto retirado?

Hasta los momentos, no se han reportado casos de personas afectadas por la ingesta de estos alimentos; sin embargo, la entidad aconsejó a los consumidores que tengan o sospechen de intolerancia al huevo desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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