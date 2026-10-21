“Tuvimos química”: Karol G contó cómo fue el día que conoció a Bruno Mars

La cantante colombiana Karol G sorprendió recientemente a sus seguidores al relatar los detalles inéditos de cómo conoció al artista estadounidense Bruno Mars y el origen de su colaboración musical en el tema titulado “Still”.

En una reveladora conversación con la actriz mexicana Salma Hayek para la revista Interview Magazine, la cantante abrió su corazón sobre este importante paso en su carrera rumbo al mercado angloparlante.

El proyecto comenzó a gestarse en enero, durante una sesión de composición junto a la artista Isabel LaRosa y su hermano. En ese momento, la colombiana expresó su intención de explorar la música en inglés, a pesar de reconocer que todavía experimentaba ciertos desafíos para componer en dicho idioma.

Sin embargo, el verdadero giro llegó cuando John Janick, presidente de Interscope Records, propuso sumar a Bruno Mars a la canción. La reacción inicial de Karol G fue de total incredulidad; pensó que una colaboración de esa magnitud era imposible debido a la apretada agenda del artista y su estatus global. No obstante, Janick le reveló que el intérprete estadounidense ya conocía su trabajo y que había quedado cautivado tras verla actuar en Coachella.

Tras recibir el visto bueno por parte del equipo de Mars, la colombiana viajó rumbo a Londres. Su llegada estuvo marcada por la adrenalina: aterrizó y se dirigió directamente al estadio de Wembley para presenciar un concierto del cantante. El encuentro cara a cara se concretó ya de madrugada, sobre la una de la mañana, en un estudio de grabación.

Entre los momentos más destacados, Karol G recordó la pregunta directa que le hizo a su colega sobre las razones por las cuales aceptó trabajar con ella. La respuesta de Mars superó todas sus expectativas: el músico le confesó que una de sus presentaciones en “The Tonight Show StarringJimmy Fallon” lo había inspirado profundamente durante mucho tiempo.

“Fue como una fantasía. Me respondió que mi actuación en el programa de Jimmy Fallon era algo que lo había marcado y que la mencionó muchísimas veces”, compartió la colombiana, agregando con entusiasmo que entre ambos fluyó una conexión inmediata: “Tuvimos química”.

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