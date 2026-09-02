Karol G estrenó el video de “Still”, su canción con Bruno Mars

Karol G y Bruno Mars lanzaron este miércoles el videoclip oficial de “Still”, su esperada colaboración musical que forma parte del nuevo álbum de la colombiana: “No me arrepiento de sentir tanto”.

La pieza audiovisual captura la energía de la primera interpretación en directo del tema, celebrada en el SoFi Stadium de Los Ángeles (California) ante más de 50.000 espectadores, mezclada con íntimos momentos registrados durante los preparativos del espectáculo.

La producción destaca por un contraste estético que alterna secuencias en blanco y negro con tomas a color. El clip traslada a los seguidores a las horas previas al show.

En una de las escenas, la artista colombiana aparece frente al espejo en su camerino completando sus preparativos, mientras en paralelo se observa al músico estadounidense afinando su guitarra. El rodaje también registra a ambos cantantes compartiendo dentro del recinto cuando aún se encontraba completamente vacío.

El punto cumbre del video llega con el encuentro de ambos en la tarima del SoFi Stadium. La cámara registra la química de la dupla frente a una multitud eufórica, alternando planos de la interpretación con tomas de los asistentes que formaron parte de esta grabación en vivo.

A diferencia de las producciones conceptuales habituales en la industria, este proyecto apostó por una estética documental centrada en el show y momentos de los bastidores.

Según reveló la intérprete paisa en una reciente entrevista, esta nueva etapa de su carrera adoptará una propuesta visual más sencilla debido a la exigente agenda de sus presentaciones. En ese sentido, anticipó que es muy probable que los próximos sencillos de su proyecto discográfico sigan este mismo estilo de producción.

El estreno llega en medio del desarrollo del “Tropitour” de Karol G por distintas ciudades de Norteamérica, gira que se mantendrá activa hasta mediados de octubre antes de desembarcar en América Latina y Europa.

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