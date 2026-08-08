Karol G comparte quién es su refugio en los momentos difíciles

De cara al éxito obtenido con el lanzamiento de su álbum “No me Arrepiento de Sentir Tanto”, la cantante Karol G protagonizó una conmovedora entrevista en la que habló como nunca antes sobre el precio emocional que ha pagado como resultado de su fama.

La colombiana fue la invitada especial del podcast “Se regalan dudas”, donde confesó que la presión de mantener la imagen de “La Bichota” le ha pasado factura en el plano personal.

“Me metí tanto en el personaje de ‘La Bichota’, de la poderosa, de la que todo lo puede, que a veces digo: ‘Estoy cansada’. Cansada, papito. Estoy cansada de leer que yo le estoy salvando la vida a todo el mundo’“, reveló a las presentadoras Leticia Sahagún y Ashley Frangie.

En este sentido, agregó que hubo un momento en el que se sintió sin rumbo y sin alguien que la anclara a la realidad.

“De mí se ha dicho de todo. De todo. Pero yo te puedo decir que duele, me duele, claro. Puedo entender que soy una extensión de muchas cosas, pero ¿quién me salva a mí?“, expresó durante la charla.

Sin embargo, hoy más que nunca tiene claro que el apoyo y amor de su familia, aunado al de sus millones de fans alrededor del mundo la han hecho superar los momentos más difíciles de su vida.

“Siento que además de mi familia y mis amigos, mis fans me salvan a mí con sus mensajes, con la forma tan linda que me miran cuando yo estoy en el show. Yo bajo y les tomo la mano, te lo juro que es como una mirada pura, es amor de verdad y siento que ellos me salvan a mí”, aseguró.

Para finalizar, Karol G reiteró: “Yo soy una persona muy bendecida. Tengo un entorno súper especial. Crecer con el amor de mis papás y mis hermanas al nivel de lo cercano que me han ayudado demasiado. Es como que yo pienso que a mí me puede faltar lo que sea, pero el hecho de que ellos nunca me faltan me ayuda demasiado”.

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