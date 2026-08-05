Karol G confirma colaboraciones con Drake y Bruno Mars para su álbum “No me Arrepiento de Sentir Tanto”

La cantante Karol G, quien actualmente conquista la escena internacional con su “Viajando por el Mundo TropiTour”, ha sorprendido a sus fanáticos con la revelación de los temas que componen su próximo álbum de estudio, “No me Arrepiento de Sentir Tanto”.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Tusa” y “Mi ex tenía razón” colocó una publicación en la que confirmó a Drake y Bruno Mars como dos de las estrellas que sumaron su talento a su sexto álbum de estudio.

Para esta nueva propuesta musical, el rapero canadiense se sumó a Karol G en el tema número 4 del disco, titulado “Ahí”, mientras que Bruno Mars prestó su voz para la canción “Still”, listada como la número 6.

Además de estas dos figuras internacionales de la música, “No Me Arrepiento de Sentir Tanto” de Karol G contará con la participación de otros artistas, incluyendo a Judeline, Rusowsky y Greg González.

Los 14 temas listados por la denominada “Bichota” se titulan: “Te llevas To”, “Maybe”, “Bebiendo Lágrimas”, “Ahí”, “Final Feliz”, “Still”, “Alguien que te Amaba”, “Matadora”, “For u my Lova”, “Si lo ven”, “BbY WOW”, “Con quién andará?”, “Eclipse” y “Después de Ti”.

“No me Arrepiento de Sentir Tanto”, el inicio de una nueva era

Fue el pasado 29 de julio cuando la artista colombiana sorprendió al mundo con la noticia de un nuevo material discográfico, el cual estará disponible en diversas plataformas de streaming a partir del próximo 7 de agosto.

El anuncio fue compartido por la famosa durante su presentación en el Rogers Stadium de Toronto con un mensaje cargado de emociones: “He estado trabajando en un proyecto durante un par de meses. He estado encerrada durante meses haciendo nueva música. Durante meses, he estado preparando un segmento que formará parte de esta gira”, señaló.

“Quiero anunciar que el 7 de agosto saldrá mi nuevo álbum. Es un álbum que no puedo esperar para cantar con todos ustedes. Se llama ‘No me arrepiento de sentir tanto‘”, destacó.

En paralelo a su mensaje, a través de su cuenta de Instagram se reveló la portada oficial del álbum. En esta se aprecia a Karol G posando de lado mientras mira fijamente a la cámara, el ligero filtro azul de la imagen le da un toque melancólico a la propuesta visual.

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