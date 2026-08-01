Karol G señalada por copiar a Britney Spears por la portada de su nuevo álbum

La cantante colombiana Karol G volvió a capturar la atención de la industria musical, aunque esta vez no solo por sus logros sobre el escenario.

Durante su reciente concierto en el Rogers Stadium de Toronto, como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, la “Bichota” sorprendió a más de 50.000 asistentes al anunciar que el próximo 7 de agosto lanzará su esperado nuevo álbum de estudio, titulado “No me arrepiento de sentir tanto”. Sin embargo, la revelación del arte conceptual de la producción desató una intensa controversia en redes sociales.

A través de las pantallas gigantes del concierto y de sus perfiles en redes, Karol G compartió la portada del disco: una propuesta minimalista dominada por tonos azules, donde la artista antioqueña aparece luciendo su perfil y destacando el célebre tatuaje de corazón espinado en su hombro. No obstante, en cuestión de horas, usuarios de plataformas como X e Instagram señalaron una innegable similitud entre dicha fotografía y la portada del histórico sencillo“I’m a Slave 4 U”, publicado en 2001 Britney Spears.

Las comparaciones no se hicieron esperar. Diversos internautas remarcaron que la postura de espaldas, el ángulo del rostro y el concepto del vestuario evocan de manera directa la icónica imagen promocional de Spears.

La coincidencia avivó viejas discusiones entre detractores que acusan a la intérprete urbana de tomar referencias demasiado explícitas de otras figuras de la música, citando pasadas comparaciones con Shakira. Por otro lado, miles de fanáticos salieron en su defensa, argumentando que la pose de perfil es un recurso visual clásico en la fotografía editorial y no constituye un plagio.

Aunque Karol G no ha emitido declaraciones sobre el debate visual ni ha revelado la lista completa de canciones, se prevé que el trabajo incluya sus recientes sencillos “Después de ti” y “Matadora”.

Con este lanzamiento en puerta y el anuncio previo de que recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027, la colombiana vive un buen momento en su carrera.

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