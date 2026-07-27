Karol G pagará la luna de miel de una pareja que asistió al primer show de su gira

La cantante colombiana Karol G volvió a demostrar la especial cercanía que mantiene con sus seguidores durante el gran arranque de su nueva gira “Viajando por el Mundo Tropitour”.

Durante la noche de apertura, celebrada el pasado 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago ante más de 60.000 espectadores, la artista protagonizó uno de los momentos más emotivos de la velada al regalarle una luna de miel completa con destino a París, Francia, a una pareja de recién casados.

El episodio transcurrió durante los primeros minutos del espectáculo. Desde la tarima, la intérprete de “Provenza” notó entre la multitud un cartel con un mensaje particular sostenido por la pareja: “Nos casamos. Queremos ir a otro show de luna de miel”.

Conmovida por la historia, Karol G hizo una pausa en el concierto para interactuar directamente con los fanáticos y preguntarles a qué destino soñaban viajar para celebrar su matrimonio.

Tras descartar varias opciones en medio de las risas del público presente, los recién casados manifestaron su ilusión de viajar a la capital francesa, recordando que la artista tiene agendada una fecha allí en el marco de su tour. Sin dudarlo, la cantante antioqueña les anunció en pleno escenario que asumirá la totalidad de los costos de sus boletos de avión y les obsequiará pases VIP para su show programado en París el 1° de julio de 2027.

La escena desató una ovación en el recinto y rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones y elogios por la generosidad de la artista. Este gesto marcó el tono festivo de un tour que recorrerá más de 60 ciudades en cuatro continentes, incluyendo paradas en Norteamérica, América Latina y Europa.

Además del emotivo regalo, la noche en Chicago destacó por un despliegue técnico de primer nivel. Con una escenografía concebida como una caverna monumental, pantallas LED gigantes y un escenario acuático, Karol G deleitó a su fanaticada con más de 30 canciones, entre ellas “Provenza”, “Tusa”, “Bichota” y el estreno en vivo de su nuevo sencillo, “Matadora”.

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