Karol G arranca el “Viajando por el Mundo TropiTour” desde Chicago: así se vivió la velada

A solo unos meses de haber conquistado el Festival de Coachella, la cantante Karol G emprendió una nueva y muy esperada aventura: su “Viajando por el Mundo TropiTour”, gira que la hará visitar más de 60 ciudades en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa.

El esperado tour dio inicio el pasado 24 de julio en el Soldier Field de Chicago ante una audiencia de 61,000 personas que se dieron cita para cantar y bailar al ritmo de sus más grandes éxitos.

Por medio de plataformas como Instagram, TikTok y X se difundieron diversas imágenes del show con el que la denominada ‘Bichota’ honrará su quinto álbum discográfico “Tropicoqueta”.

El show contó con la participación especial de Elena Rose, quien se encargó de calentar motores para la presentación de Karol G. Además de esta ciudad, la venezolana también abrirá las presentaciones en Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas.

Por su parte, la mexicoamericana Becky G retomará esta labor en diez conciertos, incluyendo Toronto, Washington D.C., Los Ángeles, San Francisco, Seattle, San Antonio, El Paso y Nueva York. Por su parte, la cantante Greeicy acompañará a Karol G en Los Ángeles, Houston y Miami.

En cuanto a estética, el primero concierto de la colombiana destacó por su escenario de grandes dimensiones, pantalla gigante e iluminación en la que predominó el color naranja.

Tal y como en su presentación en Coachella, Karol G rindió homenaje a los ritmos y culturas latinoamericanas a través de la fusión de géneros como salsa, mariachi, vallenato, pop y reguetón, así como de atuendos y escenografía ricos en colores y texturas.

Dentro de los temas que interpretó se encuentran sus éxitos: “Provenza”, “Bichota” y “Tusa”. También se dio a la tarea de honrar sus propuestas de reguetón con “QLONA”, “El Makinon”, “Amargura”, “TQG” y “Mamii”.

Los momentos tropicales y acústicos corrieron a cargo de “200 Copas”, “Mañana será bonito”, “Provenza”. Sin embargo, la noche se la llevó el estreno en vivo de su nuevo tema titulado “Matadora”.

Tras su actuación en Chicago, la famosa de 35 años se presentará en ciudades como Toronto, Washington, D.C., Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas.

Una vez concluida esta etapa del tour, Karol G continuará con una serie de presentaciones en México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, finalizando en Milán el 24 de julio de 2027, así lo confirmó desde su sitio web oficial.

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