Karol G le juega divertida broma a Becky G en una dinámica con “Elle”

La cantante Karol G conquistó las redes sociales con el lanzamiento de su nueva portada con la revista Elle USA, no solo por la flamante sesión de fotos que protagonizó, sino por la divertida dinámica en la que participó como parte de su colaboración.

Y es que la denominada “Bichota” se sumó al segmento “Phoning It In”, en la que los artistas invitados por la revista realizan una broma telefónica a alguno de sus contactos más famosos.

Para la ocasión, Karolg G eligió a la mexico-americana Becky G como su “víctima”, con quien mantiene una gran relación de amistad: “Soy una gran bromista. Siempre les hago bromas a mi equipo. Sufren mucho”, reconoció previo a la divertida interacción.

Es así como la intérprete de “TUSA” y “Mi ex tenía razón” tomó su teléfono y llamó a su colega para jugarle una broma en la que fingió estar frente a la puerta de su casa, preocupada por el estado de su amiga tras una presunta advertencia por una persona en común.

“Mami, ¿estás bien?… Estoy literal aquí. Llegué a donde me dijeron que tenía que llegar para verte a ti. Estoy preocupada por ti. ¿Estás bien?”, cuestiona la colombiana con voz preocupada.

Confundida, Becky G le responde: “Espera, ¿qué?”. Sin embargo, Karol no dio tregua y continúo diciendo: “Bueno, no sé, vinieron por mí y me dijeron que me necesitabas urgente, que te pasó algo y yo dejé todo y ya estoy aquí (…) Estoy como un poquito asustada porque me llamaron súper estresados… No, no me mientas porque ella me llamó súper estresada“.

“Estoy un poquito confundida. Estoy en LA“, detalló la intérprete de “Sin Pijama” ante la preocupación de su amiga.

“Hazme una señal para yo saber si estás bien. No me digas si estás bien o no. Hazme una señal. Chasquea con los dedos para yo saber que estás bien“, presionó Karol G.

Fue entonces cuando Becky G terminó por descubrir la verdad detrás de la llamada: “Espera, esto es una broma. Esto tiene que ser una broma”, lo que provocó la risa de la colombiana.

Cabe mencionar que esta no fue la única broma que Karol G realizó durante el segmento. Su siguiente blanco fue su mejor amigo, Daiky Gamboa, a quien le hizo creer que había cancelado su gira mundial para participar en el reality “Love Island”.

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