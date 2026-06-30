Karol G se confiesa con Rosalía sobre su peor decepción amorosa en pleno concierto

Rosalía y Karol G conquistaron las redes sociales con su reciente colaboración sobre el escenario, aunque no con motivo de un tema musical. Y es que la colombiana fue la invitada especial de la española durante su show en Los Ángeles, California, donde formó parte del emblemático confesionario, revelando detalles inéditos de su peor decepción amorosa.

Fue durante la velada del pasado 29 de junio que el Kia Forum de Los Ángeles fue testigo de un acontecimiento sin precedentes: el junte entre Rosalía y Karol G, el cual comenzó con una cálida presentación por parte de la intérprete de “La Perla”.

“Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota“, anunció entre los gritos y aplausos del público.

Tras su caluroso recibimiento en el escenario, Karol G protagonizó un momento viral en el tradicional “confesionario” del Lux Tour, segmento en el que los invitados pueden abrir su corazón y compartir anécdotas personales.

En el caso de la colombiana, este estuvo relacionado con una decepción amorosa que la hizo poner fin a una relación de casi cuatro años, lo que pronto desató especulaciones sobre la posibilidad de que se refiriera al reguetonero Feid.

De acuerdo con su testimonio, el individuo en cuestión no disfrutaba de celebrar su cumpleaños junto a ella: “Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños (…) ¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja, no? Es como el día en que dices quiero que mi pareja esté“, comenzó la denominada ‘Bichota’.

Sorprendida, Rosalía comentó: “¡Qué raro! ¿Y para ti era importante estar? ¿O no?”, a lo que Karol G respondió, “sí, yo siento que es importante celebrar el cumpleaños de la persona que te encanta”.

El momento cumbre de esta interacción entre artistas llegó cuando la colombiana confesó cuál fue la gota que derramó el vaso y que la hizo poner punto final a esa historia.

“Nos íbamos de viaje, ya estábamos en el aeropuerto, con las maletas listas, y en la sala de espera… ya no. Dime que a ti te han pasado cosas, pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto“. A lo que Rosalía respondió: “No, no, nunca. Para mí eso sería bastante imperdonable”.

“Bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo“, sentenció Karol G.

Por su parte, Rosalía aplaudió la decisión de su colega y la felicitó por saber reconocer cuándo es necesario salir de una relación en la que no hay aprecio: “Honestamente, si el tercer año no quiere celebrar y en el cuarto me deja en el cuarto de esperas le digo venga, hasta luego y bye, nunca más y adiós (…) Hoy vamos a celebrar mejor que en ningún cumpleaños porque te deshiciste de esa perla“, precisó.

Este relato no tardó en volcar las miradas hacia Feid, con quien Karol G mantuvo una relación desde finales de 2023 y cuyo abrupto final conmocionó al público en su momento.

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