Karol G domina los AMAs 2026 con premios a Excelencia Artística y Mejor Álbum Latino

La ceremonia de los American Music Awards 2026 marcó una noche inolvidable para la cantante colombiana Karol G, quien se alzó con dos importantes premios durante la velada: Excelencia Artística y Mejor Álbum Latino del Año.

Enfundada en un sensual conjunto plateado con transparencias, la denominada ‘Bichota’ abrió su participación en la gala con una interpretación de “Ivonne Bonita”, uno de los temas estrella de su álbum “Tropicoqueta”.

Tras la ovación del público y artistas presentes en el evento, la famosa de 35 años recibió el Premio Internacional de Excelencia Artística de los American Music Awards, un galardón que no se entregaba desde que fue otorgado a Whitney Houston en 2009. La lista de artistas merecedores de este honor incluyen a Michael Jackson, Beyoncé, Led Zeppelin y los Bee Gees, por mencionar algunos.

El cantante John Legend fue el encargado de otorgar el premio a Karol G, no sin antes dedicarle unas palabras en las que destacó el impacto de su música a nivel mundial, así como los logros que han destacado en su carrera, incluyendo su presentación como artista principal en el Festival de Coachella 2026.

“Hay artistas que hacen éxitos, y luego hay artistas que hacen historia (…) Este es un honor poco común y de gran importancia que ha sido otorgado a algunas de las súper estrellas más icónicas de nuestros tiempos. Sensaciones globales que han hecho historia en la música y han cambiado la cultura en todo el mundo. Como millones de fans en todas partes, yo admiro profundamente a Karol G”, expresó el compositor.

Por su parte, la intérprete de “Provenza” precisó que más allá de los récords y galardones, su mayor retribución es el cariño del público. “Lo más importante en mi vida es el propósito. Encontré ese propósito a través de mi música (…) Solo me hace feliz poder interpretar una canción y decir cosas en mis canciones que se convierten en la voz de muchas personas, en un lugar de sanación, en un lugar seguro“, manifestó.

Karol G conquista la categoría de “Mejor Álbum Latino del Año”

Las sorpresas no terminaron allí para la cantante nacida en Medellín, Colombia. Y es que antes de abandonar el escenario, John Legend reveló que “Tropicoqueta” obtuvo el triunfo en la categoría a “Mejor Álbum Latino del Año” de los American Music Awards 2026.

Karol G, completamente sorprendida, reaccionó con gritos y gestos de alegría por recibir un segundo galardón en la noche que ya pintaba como histórica para ella y la comunidad latina que la sigue alrededor del mundo.

“Estoy súper agradecida, estoy súper feliz, estoy súper honrada… y gracias a todos los cantantes que estuvieron aquí apoyándome esta noche, muchísimas, muchísimas gracias. Para todos mis fans alrededor del mundo, los amo mucho. Gracias, gracias AMAs, finalizó.

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