Karol G deslumbra en la alfombra roja de los AMA’s

Karol G se convirtió en la indiscutible protagonista de la alfombra roja en los American Music Awards (AMAs) 2026, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La estrella colombiana acaparó la atención internacional al desfilar con un arriesgado, sofisticado y lujoso vestido negro de red que resaltó su silueta.

El estilismo de “La Bichota” fue calificado rápidamente por usuarios en redes sociales como uno de los mejores de la gala. El aclamado diseño estuvo complementado por un maquillaje en tonos nude, accesorios brillantes y un peinado que destacaba por sus ondas, lo que aportó un equilibrio ideal entre sensualidad y elegancia clásica.

Más allá de su impacto en el mundo de la moda, la presencia de la artista en esta edición de los AMAs —conducida por Queen Latifah— tiene un trasfondo histórico.

Tras 17 años sin entregarse, la organización revivió el codiciado premio “International Artist Award of Excellence“ para otorgárselo a Karol G, un reconocimiento que en el pasado solo han recibido leyendas de la música como Whitney Houston, Aerosmith, los Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart

Con este galardón, se destaca su autenticidad y su capacidad para redefinir el impacto global de la música latina.

Durante la gala también se espera que Karol G protagonice una presentación en vivo como antesala al próximo arranque de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”.

Este reconocimiento en la gala, transmitida por CBS y Paramount+, corona un año excepcional para la colombiana tras su reciente paso por Coachella 2026, donde fue la primera artista latina en encabezar el festival.

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