Karol G sorprendió a Anahí con un tierno regalo de cumpleaños

La complicidad y el cariño entre Karol G y Anahí continúan sumando capítulos. Con motivo del reciente cumpleaños número 43 de la icónica integrante de RBD, “La Bichota” no quiso dejar pasar la oportunidad de festejar a su gran amiga y le hizo llegar un espectacular y emotivo obsequio que acaparó las miradas en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Anahí presumió con mucha gratitud el colorido ramo de flores que recibió por parte de la intérprete de “Provenza”.

En medio del vistoso arreglo, destacaba una tarjeta firmada a puño y letra por la colombiana, cuyo mensaje conmovió las fibras más sensibles de la homenajeada.

“Reina. Deseo mucha salud y vida para ti y tu familia… que sigas conservando siempre esa alegría, encanto y bondad que te caracterizan, y que tu corazoncito cada vez esté más cerca de las cosas que te llenan de paz. ¡¡Feliz cumpleaños!!”, se leía en la emotiva dedicatoria.

Ante el tierno gesto, la estrella mexicana reaccionó de inmediato replicando la imagen junto a un cariñoso “I love you” (Te quiero).

La relación entre ambas artistas nació de la admiración de Karol G hacia el fenómeno de “RBD”. Este vínculo se consolidó en 2022, cuando la colombiana cumplió el sueño de cantar junto a Anahí el tema “Sálvame” en la Arena Ciudad de México.

Desde entonces, ambas artistas han colaborado en proyectos como la promoción del álbum “Tropicoqueta” de la colombiana y han mantenido un sólido lazo de amistad.

Seguir leyendo:

· Alfonso Herrera confirma próxima colaboración con Anahí

· Anahí responde a las críticas sobre su cuerpo: “Que la empatía exista”

· Anahí y Poncho Herrera reviven sus años en ‘Rebelde’ con emotivo reencuentro