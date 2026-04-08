Alfonso Herrera confirma próxima colaboración con Anahí

El actor Alfonso Herrera reaccionó a las especulaciones que se generaron en torno a su avistamiento con la cantante Anahí, ocurrido el pasado mes de enero y que despertó el interés sobre un posible reencuentro con RBD.

A poco más de dos meses de este hecho, el protagonista de “Rebel Moon” se sinceró con la prensa sobre la razón detrás de la convivencia que desató furor entre los fanáticos de la agrupación mexicana.

Según Herrera, sí existe una colaboración con Anahí, pero esta no está relacionada con el ámbito musical: “Hicimos algo, pero en este momento no puedo hablar al respecto de una cosilla que hicimos”, confesó en un encuentro con la prensa.

Pese a la confidencialidad del proyecto, Alfonso Herrera prometió que pronto compartirán más detalles al respecto. “Es algo muy acotado y más adelante sabrán de qué se trata”, indicó ante los micrófonos de los medios de comunicación.

Lo que sí compartió fue la gran admiración y cariño que guarda a su excompañera de banda gracias a los años de convivencia a través de RBD: “Obviamente, yo a ella la quiero muchísimo, le tengo cariño y una admiración profunda. No solamente por lo que ha logrado en temas laborales, sino por la familia tan linda que ha creado“, destacó.

Estas declaraciones abrieron la puerta a cuestionamientos con respecto al distanciamiento que se generó entre el resto de integrantes de la agrupación por diferencias derivadas de la administración de ganancias con su gira reencuentro “Soy Rebelde”.

Sobre este tema, Herrera dijo: “Yo no puedo opinar de un proyecto del cual no soy parte, no fui parte. Lo único que puedo decir es que les tengo mucho cariño y respeto. Han logrado cosas fantásticas y seguirán haciendo cosas fantásticas, ahora cada uno en su rubro”.

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