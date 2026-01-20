Alfonso Herrera protagoniza la serie La casa de los espíritus

El actor mexicano Alfonso Herrera fue confirmado como el protagonista de la esperada adaptación televisiva de La casa de los espíritus, la icónica novela de la escritora chilena Isabel Allende.

La producción, que corre a cargo de Prime Video, se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos del año y tendrá su estreno oficial en la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se llevará a cabo del 12 al 22 de febrero de 2026.

Herrera asumirá el papel de Esteban Trueba, el patriarca de la familia, en una historia que recorre varias décadas de la historia de Chile a través de tres generaciones de mujeres.

El actor expresó su entusiasmo por el proyecto, señalando que esta obra es un “reflejo de Latinoamérica” y un ejercicio necesario de memoria.

La serie, que consta de ocho episodios, cuenta con la producción ejecutiva de la actriz y empresaria Eva Longoria. El proyecto es una colaboración internacional entre FilmNation y la productora chilena Fábula, bajo la dirección y desarrollo de Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

El reparto que acompaña a Herrera destaca por su diversidad y prestigio, incluyendo figuras como Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Maribel Verdú, Eduard Fernández y Antonia Zegers.

Tras su presentación en la sección Berlinale Special, la serie llegará al catálogo de Prime Video a nivel mundial este 2026.

