Alfonso Herrera revive su paso por RBD con una foto inédita de Anahí y Maite Perroni

Vaya revuelo causó el actor mexicano Alfonso Herrera luego de abrir el baúl de los recuerdos y compartir una divertida anécdota vivida con sus ex compañeras de RBD, Maite Perroni y Anahí, durante su época dorada.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de historias como “Rebe Moon” y “El Elegido” colocó una fotografía inédita en donde aparece junto a las cantantes desde un avión privado tras brindar un concierto en Puerto Rico.

Y aunque a primera vista parece una imagen “del recuerdo” como cualquier otra, según el relato de Poncho Herrera, esta tiene una inesperada historia detrás que es prueba del fenómeno mundial que fue RBD.

“Una foto en un combo viajero. MÉX – SJU – MÉX – SJU – MÉX. Todo en un fin de semana lleno de conciertos en el Choliseo y regresamos a CDMX de manera exprés para el Teletón“, dijo haciendo referencia al sinfín de presentaciones y viajes por el mundo que emprendieron como resultado de su éxito.

Y aunque para cada integrante se trata de una experiencia inolvidable, la postal compartida por Poncho Herrera muestra la otra cara de la moneda: “Luisillo, el fotógrafo oficial, capturó el momento, mientras los demás, claramente exhaustos, ni se enteraron. Las caras de felicidad lo dicen todo Jajajajaja. ¡Abrazos!”, concluyó el famoso.

No pasó mucho tiempo antes de que esta hazaña en Instagram desencadenara una ola de mensajes de cariño por parte de sus seguidores más fieles, quienes también hicieron hincapié sobre el paso del tiempo desde que se capturó el momento hasta ahora.

“Los voy amar siempre, fueron parte de mi adolescencia y las cosas más bonitas las viví con su música”, “Ay mi corazón”, “Espero que hayas disfrutado este tiempo a pesar de toda la prisa y la presión. Nosotros, fans, siempre te amaremos”, “Los amo, siempre icónicos” y “Los amores de mi vida”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

