Martha Higareda y Alfonso Herrera se reencuentran y conmueven a sus seguidores

Los actores Martha Higareda y Alfonso Herrera protagonizaron un reencuentro que desató la euforia en redes sociales. La imagen, compartida por Herrera en su cuenta personal, muestra a los colegas y amigos juntos, más de dos décadas después de haber compartido crédito en la icónica película mexicana ‘Amarte Duele’, una de las más famosas en el país.

En la publicación, se lee el siguiente caption: “¡RENATAAAAAAAAAAAAAA!”, un grito, emblemático en la cinta, que fue originalmente interpretado por el personaje de Ulises (Luis Fernando Peña) hacia el final de la historia, convirtiéndose en una de las escenas más queridas y recordadas por el público.

Además, Alfonso Herrera escribió: “Estos meses han sido de muchos reencuentros. Qué gusto verte, querida Martha Higareda”.

Aunque el actor no reveló si el encuentro se debió a un motivo personal o profesional, la imagen desató de inmediato una ola de reacciones y especulaciones entre sus seguidores.

Un reencuentro que revive viejas historias

No es la primera vez que el elenco de “Amarte Duele” genera revuelo al reunirse. En 2020, gran parte del reparto participó en una videollamada organizada por el canal Golden Premier.

En aquella ocasión, además de Higareda y Herrera, estuvieron presentes Ximena Sariñana, Zaide Silvia Gutiérrez, Luis Fernando Peña y Armando Hernández.

Durante esa emotiva conversación, Martha Higareda compartió una anécdota sobre los desafíos que enfrentó durante el rodaje, confesando que una de las escenas más complejas para ella fue aquella en la que tuvo un gran acercamiento con Luis Fernando Peña. “En esa época yo ni siquiera me había quitado la blusa con un novio”, recordó la actriz.

El reciente encuentro entre Higareda y Herrera dejó a los fans a la expectativa, preguntándose si esta imagen es solo el reencuentro de dos colegas o el inicio de un proyecto que los vuelva a juntar frente a las cámaras.

Mira la foto de los dos juntos:

Seguir leyendo: