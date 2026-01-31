Martha Higareda y Lewis Howes celebran su primer aniversario desde la Riviera Maya

Lista para dejar su difícil experiencia de parto atrás, la actriz Martha Higareda se enfrascó en una nueva aventura junto a su esposo, el coach motivacional Lewis Howes, en el marco de su primer aniversario de bodas. La feliz pareja eligió como su destino el lugar en el que se juraron amor eterno en enero de 2025: la Riviera Maya.

“Celebrando nuestro aniversario de bodas en el mejor lugar del mundo”, escribió Martha Higareda para acompañar la publicación en la que incluyó un video de su viaje y llegada a un lujoso resort ubicado en el Caribe Mexicano.

Imágenes de la parejita abordando el avión, así como de la vegetación y fauna endémica del sitio también formaron parte de su publicación, añadiendo un toque más de misticismo a su destino turístico.

Un detalle que no pasó desapercibido para el público fue la ausencia de sus pequeñas gemelas, a quienes dieron la bienvenida el pasado 8 de diciembre. Este hecho fue aplaudido por muchos, comprobando que para Martha Higareda y Lewis Howes es muy importante mantener viva la llama de su relación.

Claudia Álvarez, amiga y colega de la tabasqueña, se sumó a las felicitaciones de los fanáticos de Martha Higareda con un mensaje en el que se lee: “Ayyyy, que increíble que se dieron ese espacio. Los adoroooo”, señaló.

Martha Higareda, Lewis Howes y la llegada de sus gemelas

Noviembre de 2025 marcó el mes en el que Higareda y Howes debutaron como papás de dos gemelas cuyo parto trajo complicaciones para la histrionisa y una de las pequeñas.

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés, como su mamá, están bien. Más adelante les vamos a compartir lo que vivimos“, explicó el conferencista estadounidense en una publicación que encendió las alarmas.

Sería la estrella de “No Manches Frida” la que, semanas más tarde, rompió el silencio sobre los problemas de salud que se suscitaron: “Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”, compartió en su testimonio.

“Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón“, recordó en su propio post de Instagram.

Seguir leyendo:

• Martha Higareda revive entre lágrimas su parto gemelar y la lucha de una de sus bebés

• Martha Higareda reaparece en alfombra roja en su primer evento tras ser madre

• Martha Higareda revela las fotos de su primera Navidad como mamá de gemelas