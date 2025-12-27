Martha Higareda revela las fotos de su primera Navidad como mamá de gemelas

La actriz mexicana Martha Higareda y su esposo, el exprofesional del fútbol y conferencista Lewis Howes, compartieron con sus seguidores las entrañables imágenes de su primera Navidad como familia, una celebración cargada de especial significado tras superar juntos un complicado periodo de salud.

Las festividades quedaron inmortalizadas en un video del “Vlogmas” de Howes, donde la pareja mostró la intimidad de esta fecha especial con sus hijas recién nacidas.

“Dios es bueno y estamos tan agradecidos por nuestra primera Navidad con nuestras bebés gemelas. Les deseamos que pasen un rato de paz con la familia y el amor en sus corazones”, escribió el feliz padre en sus redes sociales.

Entre los momentos más dulces capturados, destacó uno que rápidamente se viralizó: Martha Higareda cantándole el villancico “Mi Burrito Sabanero” a sus pequeñas.

Este gesto fue ampliamente aplaudido por los internautas, quienes celebraron que la actriz promueva desde, ya que sus hijas crezcan familiarizadas con ambos idiomas de sus padres: el español y el inglés.

Una llegada al mundo marcada por la superación

La felicidad navideña tiene un trasfondo de profunda gratitud, ya que el nacimiento de las gemelas estuvo precedido por serias complicaciones. Higareda reveló en sus redes sociales que tanto una de sus hijas como ella misma enfrentaron riesgos significativos.

La pequeña requirió observación médica en cuidados intensivos tras nacer. Días después, la propia actriz fue llevada de urgencia al hospital con una presión arterial peligrosamente alta, alcanzando los 215. Tras casi seis horas de esfuerzos para estabilizarla, recibió un diagnóstico de preeclampsia, una complicación grave del embarazo que puede comprometer la vida.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva… Dios me dio la oportunidad de seguir aquí”, compartió Higareda, confesando que en esos momentos temió por su vida. Explicó que durante el mes y medio posterior al parto regresó dos veces más a emergencias, pero logró superar la crisis gracias a la atención médica.

Tras este desafío, la protagonista de filmes como ‘No manches Frida‘ regresa gradualmente a su vida pública, ahora con el gozo renovado de la maternidad.

