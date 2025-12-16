Martha Higareda revela que estuvo entre la vida y la muerte tras el parto de sus gemelas

El pasado 18 de noviembre fue un día muy especial para Martha Higareda y para Lewis Howes, quienes cumplieron su sueño de convertirse en papás de dos hermosas gemelas, sin embargo, no todo salió como lo imaginaron, pues la actriz atravesó por algunas dificultades que comprometieron su salud y hasta su vida.

Por medio de una publicación, que acompañó de diversas fotografías, la actriz compartió con sus seguidores de Instagram el duro proceso por el que atravesó para cumplir uno de sus más grandes anhelos como mujer: el ser madre.

En su publicación, Martha Higareda habló de su estado de salud, pero también del de una de sus hijas, quien estuvo en cuidados intensivos tras su nacimiento, pero hoy, afortunadamente, ya se encuentra mejor, al igual que ella.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”, se lee al inicio del texto con el que Martha Higareda acompañó su emotiva publicación, la cual escribió en español e inglés.

A continuación detalló que la primera noche fue la más complicada y es que, asegura, estuvo entre la vida y la muerte, por lo que está profundamente agradecida de la segunda oportunidad que le dio la vida y más porque pudo ver lo que hubiera pasado si hubiera partido de este plano terrenal.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”, relató la actriz, quien tras ese episodio no hizo más que reforzar su fe.

Aunque es consciente del papel que jugó su fe, Martha Higareda también reconoció la gran labor que realizaron su esposo, su familia, sus amigos y sus médicos, quienes hicieron hasta lo imposible por ella.

Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. “Gracias a mi esposo, nuestra familia y amigos que fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Julio César Gil y las nanas. Sé que Dios y el Rosario que salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, concluyó Martha Higareda, quien habló, como nunca antes, de todo lo que vivió tras dar a luz a sus gemelas.

La forma en que se abrió provocó una lluvia de reacciones entre sus fans y amigos famosos, quienes abrazaron la manera en que tomó la prueba que le puso la vida.

“Todavía te queda tanto por hacer en este plano . Qué bueno que estás bien Martha ¡bendiciones para ti y tu familia ! ❤️”, le dijo Odalys Ramírez, mientras que Alessandra Rosaldo le dedicó un: “Dios contigo y tu familia siempre Martha querida. Qué alegría saber que las tres están bien 🙌🏼🙏🏼✨” y Sharis Cid un: “Bendiciones hermosa felicidades por tus bebés lo mejor está por venir 😍”.

Sigue leyendo: