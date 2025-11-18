Martha Higareda se convierte en mamá de gemelas tras presentar complicaciones en el parto

La actriz mexicana Martha Higareda está que no cabe de la emoción, pues se acaba de convertir en mamá de dos gemelitas, quienes nacieron producto de su relación con Lewis Howes.

Por medio de un video, compartido en sus redes sociales y musicalizado con el tema ’Small Hands’ de Teddy Swims y Raiche, la parejita nos mostró un primer vistazo de sus bebés y sus tiernas manitas.

Sin embargo, eso no fue todo, pues también dieron detalles de las complicaciones que presentó la exinvestigadora de ‘¿Quién es la Máscara?’ durante la labor de parto.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, se lee en un fragmento del texto que Lewis escribió en inglés y en españoll.

En el mismo escrito Lewis detalló que el parto no salió como lo imaginaron, pero, afortunadamente, todo habría quedado en un mero susto para mamá y para las gemelitas, quienes son reportadas fuera de peligro.

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés, como su mamá, están bien. Más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”, continuó el famoso conferencista.

Lewis concluyó su mensaje agradeciendo a todas las personas que estuvieron a su lado durante el embarazo de su querida pareja.



“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. ￼ Gracias a Dios”, concluyó.

La buena nueva se llenó de inmediato de miles de corazones rojos por parte de todos aquellos que están felices por el gran momento por el que atraviesan como pareja.

Sigue leyendo: