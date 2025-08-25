Martha Higareda anuncia que está esperando gemelos con su esposo Lewis Howes

La actriz mexicana Martha Higareda y su esposo, el empresario Lewis Howes, están viviendo una montaña rusa de emociones que supera cualquier guion de Hollywood.

A finales de junio, la protagonista de ‘No manches Frida’ anunció con alegría que sería madre por primera vez. Lo que no dijo en ese momento –y lo que convierte esta historia en algo extraordinario– es que ¡ella y Lewis esperan no uno, sino dos bebés!

La pareja guardó el increíble secreto por recomendación médica, sabiendo que un embarazo gemelar conlleva más precauciones. Finalmente, dieron luz verde a la feliz noticia en una entrevista para la revista Caras, donde confesaron que el momento del descubrimiento fue digno de una película.

¿Cómo fue la revelación?

Imaginen la escena: la pareja en la consulta del médico, expectantes por ver la primera imagen de su bebé. De repente, la noticia: no hay uno, sino dos latidos. La reacción fue instantánea y unánime: lágrimas de felicidad.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, confesó Martha. Por su parte, Lewis, quien viene de una familia numerosa (es el menor de cuatro hermanos), no podía contener la emoción:

Cuando nos dimos cuenta de que eran dos bebés, no podía contener la emoción. Soy el más chico de cuatro hijos, o sea, crecí en una familia grande, así que tener dos hijos es una bendición para mí. En el caso de Martha, yo sólo podía ver que estaba muy feliz con esta bendición que llegó a nuestras vidas“, confesó el esposo a la conocida revista.

Aunque la alegría es inmensa, Martha es transparente sobre los desafíos. A sus 42 años, es consciente de que un embarazo doble se considera de riesgo, un factor que le ha generado algunos momentos de miedo, los cuales ha superado con su fe y el apoyo de su familia y médicos.

Y si hablamos de síntomas, la actriz bromea (o no) con el clásico dicho del segundo trimestre. “Todo mundo dice que durante el primer trimestre te encuentras cansada, pero en el segundo tienes mucha más energía… ¡Para mí el segundo sigue siendo de cansancio!”. No es para menos, ¡está creciendo milagros por dos!”, mencionó.

