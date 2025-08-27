Martha Higareda muestra el momento en el que se enteró de su embarazo doble | VIDEO

A solo unos días de anunciar al público que se encuentran a la espera de dos bebés, la actriz Martha Higareda y su esposo Lewis Howes decidieron mostrar el momento especial en el que se enteraron de esta noticia. ¡Aquí te contamos los detalles!

Siempre dispuesta a mantenerse cercana con su comunidad digital, la protagonista de “No Manches Frida” y “La Frontera” colocó un emotivo video que documentó la visita de hospital en la que descubrieron el latido de un segundo bebé.

En el clip, que al día de hoy acumula más de 200 mil ‘me gusta’, se aprecia a los felices padres haciendo su arribo a la clínica con un sentimiento de anticipación por su ultrasonido. Sin embargo, la parejita no acudió sola: “Lewis me sorprendió, invitó a mi mamá porque valora el apoyo que nuestras mamás nos dan en el proceso. Dios nos concedió el deseo”, explicó Martha Higareda en la descripción de su post.

“¿Hay dos latidos?”, se escucha cuestionar al coach motivacional Lewis Howes. “¿Estás emocionado?”, contrarresta la actriz a su esposo, a lo que él respondió: “¡Estoy muy emocionado!”.

Una vez confirmada la noticia, la estrella mexicana y su esposo se dijeron agradecidos: “Dios tiene una manera de darnos regalos que nunca vimos venir. Milagros que multiplican el amor y llenan nuestros corazones con gratitud infinita. Hoy no sólo estamos agradecidos por la vida que crece dentro de mí, estamos agradecidos porque hay dos vidas que Dios nos esté enviando“, menciona en el video.

Para concluir, Martha Higareda expresó su aprecio por las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de esta nueva etapa de su vida.

“¡Nos sentimos bendecidos! Nuestra pequeña familia de dos se convierte en una familia de 4. Ha sido una larga aventura llena de amor y de retos físicos pero con la bendición de Dios, aquí estamos. Gracias a todos, familia, amigos y comunidad por su apoyo tan amoroso”, reiteró.

