Martha Higareda habló de las complicaciones que enfrentó antes de quedar embarazada

A solo unas semanas de convertirse en mamá por primera vez, la actriz Martha Higareda rompió el silencio sobre el duro proceso al que se enfrentó por varios años antes de poder alcanzar su sueño de la maternidad.

Durante la más reciente edición de su podcast junto a Yordi Rosado, ‘De todo un mucho’, la protagonista de “No Manches, Frida” habló con franqueza sobre las complicaciones que enfrentó antes de poder quedar embarazada con sus mellizos.

Se trató de un diagnóstico de nueve miomas en el útero, mismo que recibió cuando inicio su búsqueda de un bebé en compañía de su esposo, el conferencista y empresario Lewis Howes.

“No iba a poder lograrlo, porque yo tenía una situación que no siempre se habla. Muchísimas mujeres, una cosa así como 7 de cada 10 mujeres, padecemos de una cosas que se llama miomas, que son unos tumores benignos que pueden crecer dentro del útero o en las capas del útero o en la parte exterior del útero“, detalló la famosa.

De acuerdo con Martha Higareda, si bien esta afección no hace imposible quedar en cinta, sí que reduce las posibilidades: “No facilita a que seas fértil, porque el cuerpo dice: ‘aquí tengo algo'”, reveló a su compañero de podcast.

Una de las soluciones que estuvo a su alcance fue una operación a la que terminó no sometiéndose tras encontrar una vía alterna: la biodescodificación.

“Obviamente la cirugía era una opción, pero ya ves que a mí me encantan las terapias alternativas antes de llegar al cuchillo (…) Básicamente te ligan todo lo que te está pasando a nivel físico, con las emociones”, explicó.

Durante dicha terapia, la estrella de la pantalla grande tuvo un hallazgo que habría explicado el motivo de sus problemas para embarazarse: “Cuando contamos las personas que dependían de mí, de las que yo me sentía responsable y eran nueve. Ahí fue una lloradera y me dijo:’ ahorita tu cuerpo te está diciendo, no te puedes embarazar, porque ya estás embarazada, ¿para qué quieres tener más hijos?, si tu cuerpo cree que ya tienes nueve y tu psicología también”, complementó durante su relato.

Luego de atender sus emociones y garantizar salud física, Martha Higareda finalmente pudo cumplir su sueño de quedar embarazada: “Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate. Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo“, finalizó.

